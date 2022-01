Het donorprogramma 'Gift of Life' breekt nationale records en registreert 705 orgaandonoren, wat leidt tot 1.732 levensreddende transplantaties

PHILADELPHIA, 13 januari 2022 /PRNewswire/ -- Het Amerikaanse donorprogramma Gift of Life heeft van alle 57 Amerikaanse orgaandonororganisaties (ODO) opnieuw de meeste levensreddende resultaten geboekt. Voor het 14 e jaar op rij heeft Gift of Life van alle Amerikaanse ODO's de meeste transplantatieorganen gecoördineerd en het grootste aantal orgaandonoren ooit geregistreerd. Toegewijde medewerkers werken de klok rond voor iedereen die op de orgaanwachtlijst staat. Dankzij hen, dankzij de meest vrijgevige gemeenschap van het land en dankzij de ziekenhuispartners die zich inzetten om zoveel mogelijk levens te redden, was 2021 voor Gift of Life een jaar met in de VS:

De meeste orgaandonoren – 705 nieuwe orgaandonoren met levensreddende organen, het hoogste aantal ooit in de VS.

– 705 nieuwe orgaandonoren met levensreddende organen, het hoogste aantal ooit in de VS. De meeste getransplanteerde organen - deze donaties leidden tot 1.732 transplantaties, het hoogste aantal in 2021 in de VS.

- deze donaties leidden tot 1.732 transplantaties, het hoogste aantal in 2021 in de VS. De meeste niertransplantaties - 1.007 gecoördineerde niertransplantaties; het hoogste aantal ooit in de geschiedenis van de VS. In een tijd waarin nierziekte steeds vaker voorkomt, meestal gerelateerd aan veel voorkomende aandoeningen zoals diabetes en hoge bloeddruk, is dit een bron van hoop voor iedereen die op de wachtlijst staat. Vooral in multiculturele gemeenschappen is de vraag groot. In de 14 transplantatiecentra die gevestigd zijn in de regio waar Gift of Life verantwoordelijk voor is, was 56 procent van de mensen die een nier ontvingen iemand van kleur.

Het donorprogramma Gift of Life dat met het hoofdkantoor gevestigd is in de stad Philadelphia, is door de federale overheid aangewezen als ODO voor het oosten van Pennsylvania, het zuiden van New Jersey en Delaware. Het jaarlijkse donatiepercentage van Gift of Life behoort tot het hoogste ter wereld en bedraagt 62 donoren per miljoen leden van de bevolking.

Richard Hasz was lange tijd de leider van het klinische team achter de uitmuntende staat van dienst van Gift of Life. Op 4 januari werd hij president en CEO van Gift of Life Donor Program, Gift of Life Family House en Transplant Foundation. Hiervoor was hij sinds 1999 vicepresident van Clinical Services.

'Ik voel me vereerd en geïnspireerd door de gemeenschap van Gift of Life, die jaar na jaar telkens weer als meest ruimhartige gemeenschap van het land uit de bus komt met betrekking tot orgaandonatie. Alleen een team van ware helden, bestaande uit donoren, donorgezinnen, personeel van Gift of Life en de meewerkende ziekenhuizen, is in staat om de levens van mensen op de transplantatiewachtlijst te redden. Zonder al deze mensen zou orgaandonatie niet mogelijk zijn,' aldus Hasz. Ik begin aan dit nieuwe hoofdstuk als CEO, wetende dat ons team een voortrekkersrol zal blijven spelen in het bemiddelen voor de duizenden patiënten die op een tweede kans wachten. Ze bewijzen eer aan iedereen die een dergelijk geschenk afstaat en bieden troost aan de donorgezinnen. Zij zijn de onvolprezen helden die 24/7 keihard werken om gezinnen te ondersteunen en hen in staat stellen namens hun geliefden een levensreddende erfenis na te laten. Dit gaat gepaard met slapeloze nachten, klinische ervaring en een diep vermogen tot compassie. Door samen te werken, streven we naar een dag waarop niemand die wacht op een transplantatie meer hoeft te sterven.'

Deze video toont de ontvanger van een lever en de moeder van de donor die zijn leven redde. Zij vertellen hoe dit bijzondere geschenk het leven van hen beiden heeft veranderd en een diepe vriendschapsband heeft doen ontstaan tussen twee gezinnen met verschillende geloofsovertuigingen, rassen en achtergronden: https://www.youtube.com/watch?v=WBi-XXxs3c4

In 2021 vergaarde Gift of Life daarnaast ook het weefsel van 2.399 donoren, waaronder 1.348 donoren van botten en pezen en 1.894 donoren van hoornvlies. Meer dan 110.000 mensen kunnen door deze donaties worden geholpen. Hieronder vallen botdonaties voor orthopedische letsels en sportblessures, huiddonaties voor brandwonden en reconstructieve chirurgie, hartklepdonaties voor het verhelpen van levensbedreigende defecten en hoorvliezen om weer te kunnen zien.

De afdeling Clinical Services van Gift of Life wordt nu geleid door Christine Radolovic, MS, BSN, RN, die al 20 jaar bij Gift of Life actief is. Voorheen was ze directeur van de meer dan 65 transplantatiecoördinatoren van de organisatie, en ze is nu benoemd tot Chief Clinical Officer. Radolovic was vroeger IC-verpleegkundige en weet uit eigen ervaring hoe belangrijk de samenwerking is tussen Gift of Life en het netwerk bestaande uit 129 ziekenhuizen die acute zorg leveren en 14 transplantatiecentra. 'Onze ziekenhuispartners werken zij aan zij met ons om elke donatie mogelijk te maken,' aldus Radolovic. Elk jaar eert Gift of Life de ziekenhuizen voor hun werk. In deze video vertellen personeel en leiding van Temple Health over deze levensreddende samenwerking: https://www.youtube.com/watch?v=bfw43vr4o0s

Radolovic kwam bij Gift of Life als transplantatiecoördinator. In deze rol steunde ze families gedurende de donatieprocedure. 'Coördinatoren werken 24/7 om mensen te ondersteunen die op een levensreddende donatie wachten, en ze helpen de gezinnen van donoren tijdens de moeilijkste momenten van hun leven,' stelt Radolovic. In deze nieuwsclip geeft een transplantatiecoördinator van Gift of Life een inkijkje in dit uitdagende en dankbare werk. https://www.donors1.org/gift-of-life-transplant-coordinator-explains-organ-donation-process-for-both-families-and-recipients/

Zonder de vrijgevigheid van heldhaftige donoren en hun gezinnen zou donatie en transplantatie niet mogelijk zijn. 'Gift of Life heeft het voorrecht de meest goedhartige gemeenschap in het land als het gaat om orgaandonatie te mogen dienen,' aldus Jan L. Weinstock, Esq., Chief Administrative Officer en General Counsel. Gift of Life ondersteunt donorgezinnen in hun rouw met doorlopende counseling en programma's waaronder de jaarlijkse Life and Legacy Celebrations waarmee een eerbetoon wordt gegeven aan de donorhelden en hun gezinnen. Ga naar https://www.donors1.org/families-of-donors/llc/llc4/ om de virtuele ceremonie van dit jaar te bekijken.

'Ondanks de historische vrijgevigheid in onze regio, moeten we niet vergeten dat er nog steeds een enorme kloof gaapt tussen het aantal volwassenen en kinderen dat op organen wacht en het aantal beschikbare organen', voegt Weinstock toe. 'Het is erg belangrijk dat iedereen zich als orgaandonor registreert. Zo dragen we de boodschap uit dat we als samenleving om elkaar geven en levens willen redden.'

In de VS wachten meer dan 100.000 mensen op een levensreddende orgaandonatie, van wie alleen al 5.000 in het gebied waar Gift of Life haar diensten aanbiedt. In het hele land sterven er per dag 20 mensen terwijl ze op de wachtlijst staan. De keuze om zich te registreren als orgaan- en weefseldonor is een van de meest onbaatzuchtige daden van naastenliefde. Registreren om levens te helpen redden, duurt slechts 30 seconden. Wilt u meer weten of zich registreren, ga dan naar donors1.org https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Leider op het gebied van innovatie en onderwijs

'Gift of Life' wordt wereldwijd erkend vanwege haar leidinggevende positie en studiebeurs op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Howard M. Nathan, die onlangs aftrad als president en CEO nadat hij 43 jaar aan Gift of Life verbonden is geweest, heeft nu een nieuwe functie als directeur van Transplant Foundation. De Foundation is ondersteunend partner van het donorprogramma Gift of Life en streeft ernaar donatie en transplantatie door research en onderwijs wereldwijd te bevorderen. De stichting omvat tevens Gift of Life Institute en Transplant Pregnancy Registry International. In aanvulling op deze programma's verleent de Foundation studiebeurzen waarmee via wetenschappelijk onderzoek, sociale en gedragsinterventies of alternatieve benaderingen van bestaande processen en protocollen innovatie, kwaliteit en veiligheid worden gefinancierd. In de afgelopen jaren heeft Transplant Foundation meer dan 18 biomedische onderzoeken gefinancierd.

'Het is mij in mijn nieuwe rol bij de Transplant Foundation een voorrecht om onze levensreddende missie verder te ontwikkelen en de best practices te delen die hebben geleid tot de recordstijgingen in donaties die Gift of Life weet te bereiken,' aldus Nathan. 'Ik ben er trots op mijn vriend en collega Rick Hasz te mogen feliciteren, nu hij het stokje van CEO overneemt. Rick is een nationale leider en de drijvende kracht achter de uitmuntende klinische resultaten van Gift of Life. Ik ben ervan overtuigd dat hij model zal blijven staan voor topkwaliteit, innovatie en succes. Er is niemand beter uitgerust om ons voor te gaan op weg naar de toekomst.'

Een international trainingscentrum voor specialisten op het gebied van orgaan- en weefseldonatie, de Gift of Life Institute, biedt uitgebreide, interdisciplinaire middelen om de resultaten van donatie te verbeteren, zoals competentiegericht leren, bijscholing, gezamenlijk onderzoek en adviesdiensten. Sinds de oprichting in 2004 heeft dit instituut meer dan 535 workshops met 57 ODO's en meerdere weefselbanken mogelijk gemaakt, waarbij meer dan 12.200 professionals uit de VS en 33 andere landen trainingen hebben gevolgd. In 2021 heeft het instituut trainingen georganiseerd voor meer dan 1200 deelnemers.

Januari 2021 markeerde het 30-jarige bestaan van Transplant Pregnancy Registry International (TPRI). Als enig onderzoeksprogramma ter wereld onderzoekt TPRI de effecten van zwangerschap op de ontvangers van transplantaten, en de effecten van immunosuppressiva op vruchtbaarheid en de resultaten van zwangerschap. Ooit kregen veel ontvangers van een donororgaan de waarschuwing om niet zwanger te worden. Door het werk van TPRI is dit echter veranderd. Sinds de oprichting in 1991 hebben het TPRI-team en zijn medewerkers 2.957 ouders en 5.115 zwangerschappen gevolgd, de geboorte van meer dan 230 kleinkinderen gevierd, informatie op 540 academische forums gepresenteerd en meer dan 280 publicaties geschreven, waaronder 79 peer-reviewed artikelen. Hun werk wordt gebruikt om behandelingsrichtlijnen bij te werken, voor onderwijs aan dienstverleners voor de richtlijnen van orgaanontvangers over de hele wereld. In deze video vertellen onderzoekers en deelnemers aan de studie over het werk van TPRI: https://www.youtube.com/watch?v=i50VOCtKQAc

Om het werk van de Transplant Foundation te ondersteunen, organiseert Gift of Life elk jaar een Donor Dash. Op 24 april 2022 wordt het 25-jarig bestaan hiervan gevierd in het Philadelphia Museum of Art. De Dash, die wordt gehouden tijdens de National Donate Life Month, viert de levensreddende kracht van orgaan- en weefseltransplantatie. Sinds de oprichting heeft de levensreddende boodschap van de Dash via de media en de inspanningen van de gemeenschap miljoenen mensen bereikt; er is bijna $ 10 miljoen opgehaald ter ondersteuning van lokale initiatieven ten behoeve van orgaan- en weefseldonatie, onderzoek en programma's en diensten voor patiënten.

Om de andere zomer helpt Transplantation Foundation bij de ondersteuning van ontvangers van een transplantaat, levende donoren en de participatie van donorgezinnen bij de Donate Life Transplant Games of America als deel van Team Philly van Gift of Life. De spelen van 2022 zijn een voorbeeld van het succes van orgaandonatie en -transplantatie en zullen worden gehouden in San Diego, CA.

De Transplant Foundation ondersteunt daarnaast ook Camp Jeremy, een zomerdagkamp waar kinderen bijeenkomen die een levensreddende transplantatie hebben ondergaan en hun zusjes en broertjes. Dit kamp biedt hen een week lang vriendschap en plezier. In 2021 begon Gift of Life met een virtuele winterversie die één dag duurt, met kunstprojecten, wetenschappelijke experimenten en nog veel meer.

Tienjarig bestaan: een thuis voor transplantatiepatiënten en hun gezinnen

Voor gezinnen die naar Philadelphia reizen voor een transplantatie en de bijbehorende medische zorg, kan de financiële druk en emotionele stress die samenhangt met het vinden van een accommodatie overweldigend zijn. Juli 2021 markeerde het 10-jarige bestaan van Gift of Life Family House, een tweede thuis voor transplantatiepatiënten en hun gezinnen. Het gezinshuis heeft sinds de opening 76.894 nachten aan voedsel, onderdak en ondersteunende diensten geboden. Daarnaast kon het ook tijdens de pandemie openblijven nadat er, zoals men op basis van de doelstelling mag verwachten, talloze veiligheidsprotocollen werden geïmplementeerd. Met steun vanuit de gemeenschap heeft Family House sinds de oprichting 138.951 gasten ontvangen, meer dan 277.902 maaltijden geserveerd en meer dan $ 10,8 miljoen aan gesubsidieerde zorg verleend. In 2021 verzorgden het personeel en de vrijwilligers van Family House 6.172 overnachtingen voor 9.750 gasten met 19.500 maaltijden en 788 ritten van en naar de lokale ziekenhuizen. De webinar-serie van Family House en de virtuele supportgroepen voor transplantatiepatiënten en zorgverleners bieden gratis en cruciale informatie over een breed scala aan onderwerpen, van inzage in de wachtlijstprocedure tot aan herstel, medicatie en psychische gezondheid. In 2021 hebben 2.400 deelnemers uit 48 landen en 8 landen deze programma 's bijgewoond. Bekijk de hoogtepunten van het Kickoff Event van het 10e jaar van Family House en leer hoe Family House de afgelopen tien jaar duizenden transplantatiepatiënten en hun gezinnen heeft geholpen: https://philadelphia.cbslocal.com/2021/07/14/gift-of-life-family-house-chimes-of-hope/

Maar de werkzaamheden van Gift of Life in Family House en binnen de gemeenschap zou niet mogelijk zijn zonder de honderden vrijwilligers die voedsel en diensten aan de gasten verstrekken, helpen bij de publieksvoorlichting en onze levensreddende missie ondersteunen. Wilt u ambassadeur van Gift of Life worden? Kijk op: https://www.donors1.org/get-involved/volunteer/

Over Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program is de non-profitorganisatie die door de federale overheid is aangewezen voor het verwerven van donororganen. Dit programma werkt samen met 129 ziekenhuizen die acute zorg verlezen en 14 transplantatiecentra, waarmee ze 11,3 miljoen mensen in de oostelijke helft van Pennsylvania, het zuiden van New Jersey en Delaware ondersteunen. Dankzij deze barmhartige gemeenschap heeft Gift of Life de afgelopen 14 jaar de meeste orgaandonoren in de Verenigde Staten gecoördineerd. Het jaarlijkse donatiepercentage, met 62 orgaandonoren per miljoen leden van de bevolking als meest recente cijfer, is een van de hoogste ter wereld. Sinds 1974 heeft de Gift of Life meer dan 58.000 organen voor transplantatie gecoördineerd; ook zijn meer dan twee miljoen weefseltransplantaties gerealieerd, het resultaat van de edelmoedigheid van de donoren en hun gezinnen. Een orgaandonor kan de levens van maximaal acht mensen redden, en een weefseldonor kan de levens van meer dan 100 mensen verbeteren. Ga voor meer informatie of om te registreren naar donors1.org.

