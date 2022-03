Het eerste CO²-neutrale bedrijf in oceaantechnologie, Caravelle, opgenomen in Nasdaq via SPAC

SHANGHAI, 2 maart 2022 /PRNewswire/ -- Caravelle, een wereldwijd CO²-neutrale onderneming in oceaantechnologie, heeft op 31 december 2021, EST, een intentieverklaring met Pacifico Acquisition Corp. (NASDAQ:PAFO) ondertekend. Het is de verwachting dat Caravelle wordt opgenomen in de NASDAQ. Tegelijkertijd namen een aantal private-equityfondsen deel aan PIPE.

Het is duidelijk dat Caravelle het eerste Nasdaq-aandeel wordt voor ondernemingen op volle zee die zich richten op CO²-neutrale oceanen.

Caravelle is een wereldwijd bedrijf in technologie voor vervoer over de oceaan. De Co-Tech-oplossing (CO²-neutrale technologie voor het vervoer over de oceaan) maakt actief gebruik van grote, stationaire tijd en ruimte in het vervoer over de oceaan. De afvalwarmte van het staargas in de scheepvaart wordt gerecycled en het houtdrogen wordt tijdens het transport op zee voltooid. De netto-nul-emissie van de waardeketen wordt volledig gerealiseerd, de reducerende CO² vormt een grote hoeveelheid koolstofputten die in de handel kunnen worden gebracht. Naar schatting zullen de gecumuleerde kooldioxide-emissies in 2024 en 2028 respectievelijk 5,2 miljoen ton en 57 miljoen ton bedragen en symbiose tussen het economisch effect en de sociale waarde realiseren.

Caravelle is eigenaar van 's werelds belangrijkste hulpbron aan aanbodzijde. Het heeft een strategische samenwerking met toonaangevende bedrijven van wereldklasse in de branche, om het gesloten circuit van de industriële keten volledig te garanderen. Caravelle is momenteel actief op routes naar Indonesië en Afrika, en bezit sinds het eerste kwartaal van 2022 de technische DNV-certificering. Dit laat zien dat het technische octrooisysteem en de innovatie van de Caravelle lay-out de meest gezaghebbende certificering ter wereld hebben ontvangen. De onderneming bezit een sterke macht en staat op het punt een periode van grootschalige uitbraak in te gaan.

Het leidinggevend team van Caravelle heeft een gevarieerde industriële, kapitaal-, operationele en technische achtergrond. De oprichter en CEO, Dhr. Zhang Guohua, heeft meer dan 20 jaar ervaring in de hele marktketen van de houtindustrie. Hij nam deel aan de bijeenkomst in Parijs en heeft unieke inzichten in de CO²-neutrale ontwikkeling van de houtindustrie. Chief Strategy Officer, Dhr. Wang Sai, heeft een rijke achtergrond in strategieadviezen en heeft vele Fortune 500-bedrijven en opkomende bedrijven ondersteund. Mevr. Lisa, Chief Operating Officer, heeft meer dan tien jaar ervaring in bedrijfsactiviteiten en strategisch beheer. Dhr. Zhang Dong, Chief Shipping Officer en CEO van Deyuan Shipping Company, heeft uitgebreide ervaring in routebeheer en servicebeheer voor de zeescheepvaart. Tracy Xia, CMO en CHO, werkte voor internationale adviesbureaus Marsh & McLennan (MMC) en Willis Towers Watson (WTW), heeft meer dan tien jaar ervaring in organisatie- en talentmanagement plus consulting en was mede-oprichter van het internetplatform Ktalks. Javier, senior vice-president van de Saint-Gobain Group en global director van Saint-Gobain, is aangesteld als onafhankelijk directeur van Caravelle.

Pacifico Acquisition Corp. heeft op 13 september 2021, EST het IPO van 50 miljoen dollar afgerond en een overtoewijzingsrecht van 15% uitgeoefend.

Ga voor meer informatie naar de officiële website www.caravelleglobal.com

SOURCE Caravelle