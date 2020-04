Het eerste starlink-project in Hongkong: Golden Bauhinia-satelliet voor bouw van slimme stad van de toekomst

HONGKONG, 20 april 2020 /PRNewswire/ -- De slimme stad voor het 5G-tijdperk komt eraan nu dat pionier in de satellietindustrie, Hong Kong Aerospace Technology Group, Ltd. (HKATG), haar eerste starlink-project heeft geïntroduceerd: het Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Golden Bauhinia-satellietnetwerk. Het project is tevens het eerste satellietnetwerkproject in Hongkong dat speciaal is bedoeld voor de bouw van slimme steden in de toekomst. Het concentreert zich op dekking van de Greater Bay Area, heeft te maken met snel ontwikkelende stedelijke agglomeratie en is gericht op het realiseren van een dynamische, diepgaande integratie, verfijning, intelligentisering alsook persoongerichte, duurzame ontwikkeling en innovatie om de economie van Hongkong te stimuleren.

Het Golden Bauhinia-satellietnetwerk is een netwerk van hoge-frequentiesatellieten met lage omloopbaan. Het enorme netwerk kan alle ecologische levenscyclusgegevens van de gehele stedelijke agglomeratie verkrijgen. Daarnaast biedt het Golden Bauhinia-satellietnetwerk een ruimteresolutie van 3 meter tot aardobservatie met een spectraal bereik tussen 400 nm en 1000 nm. De omloopbaan biedt eens per twee dagen dekking voor de gehele Greater Bay Area die een gebied omvat van zo'n 56.000 vierkante kilometer.

Voor geconcentreerde observatiegebieden kunnen de satellietnetwerken om de 30 minuten terugkomen om up-to-date informatie op te halen. In combinatie met de high-resolution CMOS-sensorcamera met een grondpixelresolutie van [email protected] is de grondbreedte van één beeld beter dan 54 km.

Bovendien is de lancering van satellieten niet meer beperkt tot landen en industrieën en zijn meer commerciële satelliettoepassingen uitvoerbaar. Volgens de statistieken heeft de wereldwijde ruimte-economie in 2018 USD 360 miljard bereikt en is 77% hiervan voor de satellietindustrie. Lanceringskosten nemen af en de drempel voor satellietproductie wordt verlaagd, waardoor de commerciële lanceerindustrie mainstream zal worden.

Over de ontwikkeling van de ruimtevaartindustrie van de toekomst zegt Sun FengQuan, bestuursvoorzitter van HKATG, dat de markteconomie in toenemende mate nauw gecorreleerd zal zijn om de commerciële ruimtvaartindustrie de mogelijkheid te bieden een vliegende start te maken. Hij is van mening dat HKATG, de eerste onderneming die een satelliet-starlink-project ontwikkelt in Hongkong, op gelijke voet zal staan met de hoogste standaarden ter wereld waar de Greater Bay Area en Aziatische bedrijven van kunnen profiteren om zo hun concurrentiepositie te verbeteren en te helpen de slimme stad van de toekomst te bouwen.

Website: www.hkatg.com

Contactpersoon voor de media:

Dhr. Kwok

Tel: 852-25725008

Related Links

http://www.hkatg.com



SOURCE Hong Kong Aerospace Technology Group