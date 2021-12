Het elektrische motorfietsenmerk SUPERSOCO geeft een verklaring af met betrekking tot de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van het merk

SHANGHAI, 6 december 2021 /PRNewswire/ -- EICMA, 's werelds grootste motorbeurs, liep op 28 november af in het Italiaanse Milaan. Tijdens het evenement ontdekte SUPERSOCO, een wereldvermaard en erkend merk voor elektrische motorfietsen, dat een bedrijf, zonder toestemming, veel van de best verkopende modellen van SUPERSOCO presenteerde in strijd met zijn exclusieve uiterlijkoctrooien en intellectuele eigendomsrechten, zoals CPX/TC MAX/CU/VS1, en het merk SUPERSOCO en een aantal van zijn modellen gebruikte voor mediacommunicatie.

SUPERSOCO heeft de volgende verklaring afgelegd:

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd ("SOCO") is de maker van het merk SUPERSOCO en is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en de uiterlijkoctrooien van de voertuigen van het merk SUPERSOCO. Het merk SUPERSOCO nam dit jaar niet deel aan EICMA en het bedrijf heeft ook geen toestemming gegeven aan derden om tijdens het evenement op te treden als vertegenwoordiger van het merk.

Sinds de oprichting in 2015 heeft SOCO, geleid door de oprichter, Dhr. Sherman, een breed scala aan modellen zelfstandig ontworpen en ontwikkeld, en met succes op de markt gebracht. Het modellenassortiment is geliefd bij motorliefhebbers over de hele wereld en erkend door agenten in veel landen. Veel van de modellen hebben internationale designprijzen gewonnen, zoals de Duitse Red Dot Award en de IF Design Award.

SOCO is een start-up met innovatieve ontwerp- en productiecapaciteiten en heeft een positieve impact op de ontwikkeling van vervoer op basis van hernieuwbare energie. In de afgelopen zes jaar is SOCO, gedreven door onafhankelijk ontwerp en onderzoek en ontwikkeling, altijd gefocust geweest op het gebied van hoogwaardige tweewielige elektrische voertuigen. Het bedrijf heeft meer dan 1500 onafhankelijke intellectuele-eigendomsrechten aangevraagd, met betrekking tot uitvindingsoctrooien, patenten voor gebruiksmodellen en optieontwerpen, en auteursrechten voor software.

Contactpersoon: Molly mu

