Het gezondheidsmerk Rousselot van Darling Ingredients is geselecteerd om atleten te ondersteunen op weg naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs

IRVING, Texas, 23 november 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, het gezondheidsmerk van Darling Ingredients en de wereldwijde marktleider van op collageen gebaseerde oplossingen1, kondigt met trots de voortdurende samenwerking aan met Papendal, het Olympisch trainingscentrum en de grootste nationale faciliteit voor topsport en onderwijs (TeamNL Center) in Nederland. Rousselot en Papendal begonnen in 2015 samen te werken aan verschillende R&D-projecten op het gebied van sportvoeding. De samenwerking ontwikkelde zich verder in 2019, waarbij Rousselot Papendal's officiële leverancier van collageen-peptiden werd en Nederlandse atleten hoogwaardige voedingsondersteuning kregen. Naast de voortzetting van hun samenwerking zal Rousselot ook de Olympische en Paralympische atleten van Papendal voorzien van Peptan®, als voorbereiding op de Zomerspelen van 2024 in Parijs. Peptan vormt het toonaangevende assortiment collageenpeptide-oplossingen van het bedrijf en wordt algemeen erkend als middel, dat de hersteltijd na het sporten vermindert.2

"We verheugen ons om onze samenwerking met Papendal voort te zetten, omdat we onze collageen-peptide-producten blijven innoveren voor gebruik in hun uitzonderlijke trainingsfaciliteit in Nederland," aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients. "We promoten dan ook met trots Peptan, het belangrijkste assortiment collageenoplossingen van Rousselot, dat topatleten in staat stelt topprestaties te leveren."

"We hebben al decennialang gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe manieren om gezondheid en welzijn te bevorderen, via onze hoogwaardige en door wetenschap ondersteunde ingrediënten," aldus Gaetan Noiret, wereldwijd directeur gezondheid en voeding van Rousselot. "Onze samenwerking met Papendal heeft ons in staat gesteld om deze toewijding naar een hoger plan te tillen, met echte gegevens over de voordelen van Peptan collageen-peptiden voor topatleten en potentiële toepassingen op de bredere markt voor actieve voeding. We kijken ernaar uit om deze geest van samenwerking te bevorderen door deskundige kennis te delen, promotionele nevenactiviteiten en de ontwikkeling van toepassingen op de lange termijn, terwijl we de Olympische kandidaten van Papendal ondersteunen met onze hoogwaardige collageenoplossingen."

Sportherstel in de schijnwerpers

De aankondiging van continuering van de samenwerking tussen Rousselot en Papendal komt op een moment, dat de belangstelling voor sportherstel onder wetenschappers, professionele sporters en het grote publiek op een hoogtepunt is. Bioactive collageen-peptide ingrediënten zoals Rousselot's Peptan hebben aangetoond dat het helpt spierpijn te verminderen, spierherstel te ondersteunen en hersteltijden te versnellen, zodat atleten intensiever kunnen trainen met minder pauzes in hun trainingsschema's.3 De toegenomen bewustwording van de prestatievoordelen van collageenbestanddelen zorgt voor een sterke groei van de markt voor sportvoeding. Meer dan een derde van de wereldwijde consumenten die sportprestatiesupplementen kopen, doet dit om het herstel te bevorderen. Tegelijkertijd zullen voedingsproducten die eiwitten bevatten naar verwachting tussen 2020 en 2025 een groei van 9,7% CAGR opleveren.5

Stimulans van de volgende generatie sportieve successen

Na het succes van de samenwerking in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio in 2020 zal Rousselot in nauwe samenwerking met Papendal 's diëtisten en chef-koks de atleten – evenals het grote publiek – informeren over de centrale rol die collageen speelt bij het behoud van gezonde botten, huid, spieren en gewrichten.

"Vanaf het eerste begin als R&D-samenwerking tot ons werk vandaag de dag, dat praktische voedingsrichtlijnen biedt, verheugen we ons om te zien hoe we onze atleten en diëtisten kunnen blijven ondersteunen door middel van onze samenwerking met Rousselot," aldus Dr. Jeroen Wouters, innovatiemanager sport & voeding op Papendal. "Atleten zullen Peptan collageen-peptiden in ons Topsport Restaurant in verschillende vormen aangeboden blijven krijgen, bijvoorbeeld een sinaasappeldrank, poedersupplementen en een reisverpakking voor voeding onderweg. Sporters kunnen hier ook trainingen bijwonen die worden georganiseerd door onze diëtisten, gebaseerd op de nieuwste inzichten van de voedingsexperts van Rousselot, die hen helpen de rol die de juiste sportvoeding speelt bij het leveren van topprestaties, beter te begrijpen."6

Ga voor meer informatie over Peptan en zijn potentieel als natuurlijke sportvoeding naar:

https://www.peptan.com/sports-nutrition/

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is een wereldleider op het gebied van de productie van organische ingrediënten, met een breed assortiment aan duurzame proteïne- en vetproducten, en bovendien een van de grootste producenten van schone hernieuwbare energie. Darling heeft vestigingen op vijf continenten en verzamelt afvalstromen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie. Deze krijgen een nieuw doel als specialistische ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, vetten geschikt voor (dier)voeding, dierlijke proteïnen en melen, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeder, brandstof afkomstig van veevoeder en groene bio-energie. Darling Ingredients is in 2021 uitgeroepen tot een van de 50 leiders op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Meer informatie vindt u op Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Het bedrijf verkoopt zijn ingrediënten wereldwijd en werkt eraan om zijn belofte voor een betere toekomst waar te maken; Darling ontwikkelt producttoepassingen voor gebruik in de gezondheidsindustrie, als voedingsstoffen en bio-energie, en optimaliseert tevens zijn diensten voor de voedselketen. Darling is een 50% joint venture partner in Diamond Green Diesel (DGD), de grootste fabrikant van duurzame diesel van Noord-Amerika, wiens producten de uitstoot van broeikasgassen vergeleken met fossiele brandstoffen tot maximaal 85% verminderen. Meer informatie vindt u op de website van Darling op http://www.darlingii.com.

Over Rousselot

Rousselot geldt wereldwijd als marktleider van op collageen gebaseerde oplossingen voor de voedsel-, gezondheids- en voedingsmiddelen-, biomedische en farmaceutische sector.7 samen met ons mondiale klantenbestand leveren we geavanceerde producten met ingrediënten die innovatie mogelijk maken, de consument aanspreken en bijdragen aan de volksgezondheid. Door middel van onze geavanceerde activiteiten, uitgebreide technische expertise en duurzaam wetenschappelijk onderzoek helpen we onze klanten hun doelen te bereiken, producten van wereldklasse te creëren en "samen verder te komen". Rousselot is het gezondheidsmerk van Darling Ingredients.

Olympisch trainingscentrum Papendal

Verscholen in de bossen van de Veluwe, aan de rand van de stad Arnhem, Nederland ontdekt u het geheim van Papendal. Op onze prachtige, dynamische locatie, omringd door de natuur, komen sportieve perfectie en commercie op een kleurrijke manier samen. Iedereen kan op zijn best presteren op zo'n unieke locatie! Dat kunt u dus ook. Wij helpen u daar graag bij. Door mee te denken, bijvoorbeeld, of door u steeds van dienst te zijn. Of het nu gaat om het verbeteren van kennis tijdens een congres, het ontwikkelen van sporttalent of het organiseren van een evenement. Samen leggen we de lat op het juiste hoogte om uw doelen te bereiken. Krachtig en als echte ondernemer.

