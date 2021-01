Het Gift of Life donorprogramma heeft voor het 13e jaar op rij de meeste orgaandonoren in de Verenigde Staten gecoördineerd

De federaal aangewezen OPO, met het hoofdkantoor in Philadelphia, coördineerde levensreddende giften van 619 orgaandonoren in 2020, wat geleid heeft tot 1.621 orgaantransplantaties . Het jaarlijkse percentage orgaandonaties van Gift of Life, 55 orgaandonoren per miljoen inwoners, behoort tot het hoogste percentage ter wereld.

"Het Gift of Life donorprogramma heeft de levensreddende missie gestaag voortgezet, zelfs gedurende de COVID-19-pandemie", aldus Howard M. Nathan, president en CEO van Gift of Life. "Dit is een bewijs van de toewijding en expertise van onze medewerkers, de inzet van onze ziekenhuispartners en de inspirerende vrijgevigheid van onze donoren en donorfamilies. Onze uiterst behulpzame gemeenschap is de meest genereuze van het land die ervoor kiest levens te redden en gezinnen te steunen ondanks hun verdriet en de vele uitdagingen van het afgelopen jaar." Zach, een 5-jarige die tijdens de pandemie een levensreddende harttransplantatie onderging, en zijn moeder Sarah, spreken hun waardering uit voor zijn nieuwe hart: https://www.donors1.org/gift-of-life-update- zach-sarahs-verhaal /

Gift of Life recupereerde ook levensverbeterende weefsels afkomstig van 2.295 donoren, waaronder 1.385 musculoskeletale donoren en 1.726 hoornvliesdonoren. Deze orgaandonaties kunnen ten goede komen aan meer dan 110.000 mensen, met botdonaties voor orthopedische en sportblessures, huiddonaties om brandwondenpatiënten te genezen en voor reconstructieve chirurgie, hartklepdonaties om levensbedreigende defecten te herstellen en hoornvliezen om het gezichtsvermogen te herstellen. In deze video vertelt Alex Cummings over hoe door hoornvliesdonatie haar gezichtsvermogen werd hersteld en zij haar onafhankelijkheid terugkreeg: https://youtu.be/sueWEa_SJGk

Levensreddende missie gaat door tijdens pandemie

In een jaar dat het coronavirus grote verstoringen in het dagelijks leven van mensen en wijdverbreide onzekerheid heeft veroorzaakt, heeft het Gift of Life-team zich snel aan de nieuwe situatie aangepast door COVID-19-testen voor orgaandonoren beschikbaar te stellen, door procedures en communicatie met ziekenhuizen en families aan te passen en door medewerkers in de frontlinie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te voorzien om de levensreddende missie te kunnen voortzetten. De OPO vond ook speciale manieren om haar klinische partners en ziekenhuiscollega's te ondersteunen door persoonlijke beschermingsmiddelen, zorgpakketten en maaltijden te verstrekken en ventilatoren te schenken om coronaviruspatiënten te behandelen.

Gift of Life werkt samen met 128 ziekenhuizen voor acute zorg en 15 transplantatiecentra in het hele verzorgingsgebied om levens te redden en te genezen door middel van orgaan- en weefseldonatie.

"Het deskundige team van Gift of Life voert elke dag levensreddende klinische behandelingen uit en werkt 24/7 zij aan zij met teams voor intensieve zorg in de belangrijkste ziekenhuizen en transplantatiecentra van het land om gezinnen de mogelijkheid tot orgaandonatie te bieden", aldus Gift of Life Vice President van Clinical Services Richard D. Hasz. "Onze ziekenhuispartners zijn onwrikbaar blijven pleiten voor orgaandonatie, gelijktijdig met de enorme druk om COVID-19 te bestrijden. Velen hebben met ons gedeeld dat orgaandonatie en -transplantatie een lichtpuntje is geweest dat anderen hoop heeft geboden in een zeer moeilijk jaar." Gift of Life erkent ziekenhuizen jaarlijks voor hun inzet voor orgaandonatie met de Gift of Life Award. Luister naar het verhaal van de prijswinnaar van dit jaar over de zorg voor gezinnen en hun samenwerking met Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates/

Meer dan 108.000 mensen wachten in de VS op een levensreddend orgaan en elke dag sterven er 20 mensen die op de wachtlijst staan. In het verzorgingsgebied van Gift of Life, dat de oostelijke helft van Pennsylvania, het zuiden van New Jersey en Delaware omvat, wachten momenteel meer dan 5.300 mannen, vrouwen en kinderen op een levensreddende orgaantransplantatie.

"Onze genereuze gemeenschap heeft in 2020 opmerkelijk veel empathie en veerkracht getoond", zei Jan L. Weinstock, Vice President van Administration & General Counsel bij Gift of Life, Esq. "Meer dan ooit zijn we families van orgaandonoren zo dankbaar. Vaak konden ze vanwege de pandemie niet eens bij hun dierbare op de IC zijn, maar bekommerden ze zich tijdens hun verdriet genoeg om anderen te helpen en akkoord te gaan met orgaandonatie."

Orgaandonatie en -transplantatie zouden niet mogelijk zijn zonder de vrijgevigheid van heroïsche orgaandonoren en hun familieleden. Gift of Life brengt elk jaar een eerbetoon aan orgaandonorhelden tijdens de aangrijpende en ontroerende vieringen van leven en nalatenschap voor familieleden van orgaandonoren. Bekijk de allereerste virtuele ceremonie van dit jaar: https://www.donors1.org/llc4/

De behoefte aan levensreddende organen is urgent. Met de tijdelijke sluiting van rijbewijscentra in sommige gebieden in 2020 als gevolg van COVID-19, vertraagde de registratie van orgaandonoren, waardoor de noodzaak om te registreren belangrijker dan ooit werd. Iedereen kan zich snel registreren op https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Leider in gemeenschapsondersteuning

De 619 genereuze orgaandonoren van Gift of Life maakten 1.621 levensreddende orgaantransplantaties mogelijk. Veel mensen die voor een orgaantransplantatie op de wachtlijst stonden, moesten tijdens de pandemie ver van huis reizen voor zorg in de belangrijkste transplantatiecentra van onze regio. Gift of Life Family House in Philadelphia bleef open en voerde tal van veranderingen door om veilig betaalbare accommodatie, maaltijden en ondersteunende diensten te blijven bieden aan patiënten die een orgaantransplantatie moesten ondergaan en hun familieleden. Daarnaast werd voor patiënten en zorgverleners een reeks webinars gehouden, waarin diverse onderwerpen behandeld werden, waaronder de behandeling tijdens COVID-19, de geestelijke gezondheid na een orgaantransplantatie en het welzijn van zorgverleners. Deze gratis, virtuele webinars werden bijgewoond door meer dan 2000 deelnemers en voorzagen de transplantatiegemeenschap van belangrijke gezondheids- en welzijnsinformatie. In 2020 zorgden medewerkers en vrijwilligers van Family House voor 4.396 overnachtingen van 7.519 gasten, 15.038 maaltijden en 426 ritten van en naar lokale ziekenhuizen. Met steun van de gemeenschap heeft het Family House 70.722 overnachtingen geboden voor 129.201 gasten, meer dan 258.401 maaltijden geserveerd en sinds de opening in 2011 meer dan USD 9,93 miljoen aan gesubsidieerde zorg aan gezinnen verstrekt. Family House viert in juli 2021 haar 10-jarige bestaan. Lees meer over hoe Family House Maggi die een longtransplantatie heeft ondergaan en haar partner George tijdens de pandemie een veilig en comfortabel thuis aanbood: https://www.giftoflifefamilyhouse.org/njcouplegetsnewleaseonlife/

Het werk van Gift of Life zou niet mogelijk zijn zonder honderden vrijwilligers in onze regio. Ondanks de pandemie hielpen deze ambassadeurs het publiek virtueel te onderwijzen, woonden ze trainingen bij, schonken ze voedsel en materialen aan het Family House en namen ze deel aan tientallen programma's met scholen, gebedshuizen, ziekenhuizen en andere maatschappelijke organisaties om onze levensreddende missie te ondersteunen.

Leider in innovatie en onderwijs

Gift of Life wordt internationaal erkend vanwege zijn leiderschap en kennis op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. De OPO werkt samen met onderzoekers van een groot aantal overheidsinstellingen, academische medische instellingen en non-profitorganisaties om de bevordering van orgaandonatie en medische transplantatie te ondersteunen.

In 2020 vierde Gift of Life de 25ste verjaardag van de eerste orgaandonatie na circulatoire dood (DCD) die plaatsvond dankzij een jonge held en zijn betrokken familieleden. De nalatenschap van Michael McVey veranderde de orgaandonatie in de V.S. door de gepassioneerde belangenbehartiging van zijn moeder Susan McVey Dillon en het onderwijs en leiderschap van Gift of Life. Sindsdien heeft Gift of Life in totaal 1.682 DCD-donaties gecoördineerd, resulterend in 3.009 orgaantransplantaties. Landelijk zijn door DCD-donaties meer dan 44.000 levens gered. Nu, meer dan twee decennia later, is DCD-hartdonatie een feit dankzij een innovatieve conserveringstechnologie. Gift of Life coördineerde vorig jaar in mei het eerste DCD-hartherstel in de regio, gevolgd door drie extra succesvolle DCD-hartdonaties. DCD-harten bieden hoop aan degenen bij wie wanhopig een levensreddende transplantatie nodig is en er wordt verwacht dat ze het bestand met orgaandonoren met maar liefst 30 procent zullen uitbreiden. Lees meer over de geschiedenis van Michael McVey en de belangrijke samenwerking van zijn familie met Gift of Life die orgaandonaties in de V.S. hebben veranderd: https://www.donors1.org/michaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved/

In januari kondigde Penn Medicine de geboorte van Benjamin Gobrecht aan. Baby Benjamin was de tweede baby in de V.S. die geboren werd nadat bij zijn moeder een baarmoeder van een overleden orgaandonor was getransplanteerd. Het donorprogramma Gift of Life werkte samen met Penn Medicine en coördineerde de orgaandonatie voor de Uterus Transplantation for Uterine Factor Infertility (UNTIL) Trial die resulteerde in deze klinische mijlpaal. Deze innovatie op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie biedt hoop aan vrouwen die geboren zijn met Uterine Factor Infertility (UFI), een voorheen onomkeerbare vorm van vrouwelijke onvruchtbaarheid die wereldwijd maar liefst vijf procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd treft. Lees meer over de UNTIL-proef en het traject dat Gobrecht voor de transplantatie heeft afgelegd: https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2020/january/penn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial

Het Gift of Life Institute is een internationaal trainingscentrum voor professionals op het gebied van orgaan- en weefseldonatie en biedt uitgebreide, interdisciplinaire middelen om de resultaten van orgaandonaties te verbeteren, waaronder leren op basis van vaardigheden, permanente educatie, gezamenlijk onderzoek en adviesdiensten. Sinds de oprichting in 2004 heeft het instituut meer dan 450 workshops georganiseerd met 58 OPO's en meerdere weefselbanken, waarbij meer dan 11.000 professionals uit de V.S. en 33 landen over de hele wereld zijn opgeleid. In 2020 is het instituut met succes naar een volledig virtueel platform overgezet, met trainingen voor meer dan 1.100 deelnemers.

De Transplant Pregnancy Registry International (TPR) van het instituut bestudeert ouderschap na orgaantransplantatie en de effecten van medicijnen op vruchtbaarheid en zwangerschap. Sinds 1991 heeft TPR meer dan 5.000 zwangerschapsuitkomsten na orgaantransplantatie bijgehouden en informatie gedeeld met talloze ontvangers van orgaantransplantaties en hun zorgteams die beslissingen over gezinsplanning nemen. TPR is het enige register ter wereld in zijn soort. Het team heeft de bevindingen gepresenteerd in meer dan 76 publicaties voor en door vakgenoten en gepresenteerd op 530 academische fora wereldwijd.

Gift of Life Donorprogramma

Gift of Life Donor Program is de non-profit, door de centrale overheid aangewezen organisatie voor de aankoop van organen die samenwerkt met 128 ziekenhuizen voor acute zorg en 15 transplantatiecentra om 11,3 miljoen mensen in de oostelijke helft van Pennsylvania, het zuiden van New Jersey en Delaware te dienen. Dankzij zijn medelevende gemeenschap heeft Gift of Life de afgelopen 13 jaar de meeste orgaandonoren in de Verenigde Staten gecoördineerd. Het jaarlijkse donatiepercentage, 55 orgaandonoren per miljoen inwoners, behoort tot het hoogste percentage ter wereld. Sinds 1974 heeft Gift of Life meer dan 52.500 levensreddende organen voor transplantatie gecoördineerd, en ongeveer 1,75 miljoen weefseltransplantaties zijn het resultaat van de vrijgevigheid van orgaandonoren en hun familieleden. Eén orgaandonor kan het leven van maximaal acht mensen redden, en een weefseldonor kan het leven van meer dan 100 anderen verbeteren. Ga voor meer informatie of om u te registreren naar visit donors1.org

