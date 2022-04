Het International Finance Forum start met voorjaarsbijeenkomsten voor 2022 en roept op tot samenwerking te midden van mondiale uitdagingen

BEIJING, 30 april 2022 /PRNewswire/ -- Het International Finance Forum (IFF) is op 27 April in Beijing met zijn voorjaarsbijeenkomsten voor 2022 van start gegaan met als thema 'New Global Landscape: Challenges and Answers' (Nieuwe wereldwijde landschap: uitdagingen en antwoorden).

Het forum werd bijgewoond door wereldwijde politieke en financiële leiders, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Shanghai Cooperation Organization, en is gericht op het bespreken van de uitdagingen voor de wereldwijde gemeenschap en de manier waarop landen kunnen samenwerken om het mondiale economische bestuur te stimuleren door middel van internationale samenwerking.

In een keynote-speech zei Pierre-Olivier Gourinchas, Chief Economist van het Internationaal Monetair Fonds, dat het IMF zijn wereldwijde economische groeiprognose voor dit jaar heeft teruggebracht tot 3,6% als gevolg van verschillende negatieve factoren en dat de organisatie een negatief beeld van de wereldwijde economische vooruitzichten heeft.

Gourinchas merkte op dat de Covid-19-maatregelen van China het aantal sterfgevallen en besmettingsgevallen in de afgelopen twee jaar hebben beperkt en economische stabiliteit hebben gewaarborgd.

De belangrijkste uitdaging voor 's werelds op een na grootste economie is de relatief lage vaccinatiegraad van ouderen boven de 75 jaar, aldus Gourinchas, en voegt daaraan toe dat verbetering van de vaccinatiedekking een belangrijke factor blijft voor het wereldwijde economische herstel.

Als het om de door de klimaatverandering veroorzaakte problemen gaat, aldus Zhou Xiaochuan, de voorzitter van het IFF en voormalig gouverneur van de People's Bank of China, moet de financiële sector de moed hebben om bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen met maatregelen om de daarmee verband houdende problemen op het gebied van financiering en prijsstelling aan te pakken. Het bouwen van een samenwerkende koolstofmarkt is de beste oplossing, voegde Zhou eraan toe.

Azymbakiev Muratbek Abakirovich, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Shanghai Cooperation Organization, zei dat de wereldeconomie het hoofd blijft bieden aan de gevolgen van de Covid-19-pandemie, in combinatie met de opkomst van handelsprotectionisme, waardoor de duurzame en evenwichtige groei van de economie wordt belemmerd.

In het post-pandemie-tijdperk kan een stabiele economische groei in belangrijke mate worden beïnvloed door risico's die worden veroorzaakt door de politisering van de wereldwijde economische betrekkingen, de verzwakking van het mondiale bestuur en de opvallende vooruitgang in de internationale handelshervormingen, aldus Muratbek Abakirovich. De risico's als gevolg van de klimaatverandering, de uitputting van natuurlijk hulpbronnen en de aantasting van het milieu moeten worden beheerd en gecontroleerd, voegde hij eraan toe.

Han Seung-soo, mede-voorzitter van het IFF en de voormalige premier van Korea, die ook op het evenement aanwezig was, spoorde de mondiale gemeenschap aan om de komende wereldwijde financiële crisis te overwinnen door een hechtere samenwerking.

Met als doel wereldwijde uitdagingen te analyseren en ideeën uit te wisselen over mogelijke oplossingen, brachten de IFF-voorjaarsbijeenkomsten wereldleiders bijeen om te bespreken hoe China en de wereld maatregelen kunnen nemen om de economische groei te versnellen, terwijl de geopolitieke turbulentie tijdens de pandemie voortduurt, naast de intensivering van voedsel- en energiecrises , en bedreigingen voor de wereldwijde industriële en voorraadketenbeveiliging.

Over het International Finance Forum

IFF is een onafhankelijke, non-profit, niet-gouvernementele internationale organisatie die in 2003 in Beijing is opgericht. Het forum, dat is opgericht door financiële leiders uit meer dan 20 landen, regio's en internationale organisaties, waaronder China, de VS, de EU en de VN, is een gerenommeerd platform voor dialoog en communicatie op hoog niveau. Kijk voor meer informatie op: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

