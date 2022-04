Het Japanse IT-ingenieursbedrijf DS Technologies van DSK Group selecteert NewNet's innovatieve 'STC'-toepassing voor de uitrol van hun betalingsdiensten

NewNet STC op AWS ondersteunt de uitrol van DS Technologies van op de Cloud gebaseerde, beveiligde betaaldiensten

CHICAGO, 18 April 2022 /PRNewswire/ -- DS Technologies Inc., een bedrijf van DSK Group, de grootste aanbieder van betaaldiensten voor facturen in Japan, heeft NewNet Secure Transactions LLC's Secure Transaction Cloud (STC)-toepassing geselecteerd voor zijn uitrol in de betaalinfrastructuur in AWS Cloud. DS Technologies maakt gebruik van de STC van NewNet voor de naadloze lancering van betalingsomschakeling, routing en transport van betaaltransacties met de hoogste beveiliging vanaf meer dan duizenden draadloze, IP-, internetbetaalapparaten in Japan, die elk jaar miljoenen betalingstransacties genereren.

DS Technologies heeft voor de STC van NewNet gekozen op basis van zijn bewezen mogelijkheden, waaronder een zeer innovatieve en gevirtualiseerde toepassing voor betalingstransacties, ontworpen om betalingsaanbieders in staat te stellen grote hoeveelheden internet- en mobiele betaaltransacties met de hoogste beveiligingsniveaus, snelheid en veerkracht in de cloud te vervoeren. STC-oplossing in de cloud levert DS Technologies geavanceerde gegevensbeveiliging van betalingstransacties door gebruik te maken van AWS CloudHSM, terwijl het unieke geïntegreerde mogelijkheden biedt, zoals transactie-aggregatie, TLS-versnelling, taakverdeling, overdracht van internetbetalingen, vertaling van betalingsprotocollen, dynamische routering, delen van hostbelasting, meervoudige betaling modusafhandeling en afwikkelingsrapporten.

"De STC-oplossing van NewNet levert de betalingssector een van de meest innovatieve en geavanceerde betaaltoepassingen in een sterk beveiligde cloud-omgeving voor naadloze adoptie met een groot economisch en operationeel voordeel," aldus Krishna Viswanadham, President van NewNet Secure Transactions LLC. "De gevirtualiseerde betaal- en beveiligingsfuncties van STC, die werken op dynamische, veerkrachtige, zeer capabele cloud-infrastructuur, zorgen voor de broodnodige prestaties en beveiliging voor betaaltransacties. We leveren voortdurend toonaangevende oplossingen om toonaangevende klanten, zoals DS-technologieën, te ondersteunen om de beste middelen te hebben om hun betalingsbedrijven te laten groeien en om te voldoen aan snel veranderende klantgedrag en -verwachtingen in het uiterst dynamische en snel veranderende FinTech-landschap."

"We zijn toegewijd aan het leveren van waarde aan klanten en de STC van NewNet helpt ons om de voordelen van de vooruitgang op het gebied van betaaltechnologie te bieden, gebruikmakend van de digitale cloudtransformatie, met de nieuwste technologieën en hoogwaardige beveiliging, waardoor we continu kunnen innoveren en de nieuwste betalingsoplossingen kunnen leveren aan de bedrijven en bedrijven die we bedienen", aldus Yasuhiro Sakamoto, President en CEO van DS Technologies. "We hebben NewNet gekozen vanwege de robuuste functies en functies van STC, de hoge niveaus van innovatie op het gebied van beveiliging, naast hun uitgebreide ervaring in de betalingssector. We vertrouwen NewNet als strategische partner om onze oplossingen voor de betaalinfrastructuur uit te breiden tot het volledige scala aan betalalmethodes, waaronder POS, mobiel en web, die onze klanten helpen om meer volume te genereren met de hoogste beveiliging."

Over NewNet Secure Transactions LLC.

NewNet levert cloudbetalingsoplossingen. https://newnet.com/

Over DS Technologies Inc.

DS Technologies Inc. levert technische ondersteuning en ontwikkeling, gespecialiseerd op het gebied van LegalTech en betaling, waarbij het bedrijf een toonaangevende benadering levert aan klanten door kwaliteit, progressiebeheer en de vereiste vaardigheden te promoten die uniek zijn voor de ervaring in de sector en nauw samenwerken met zakelijke partners. DS Technologies is ook actief op het gebied van BNPL. https://www.ds-tech.co.jp/eng/

