Het nieuwe wereldwijde brokerprogramma van Gate.io zorgt voor snelle uitbreiding

MAJURO, Marshalleilanden, 10 maart 2022 /PRNewswire/-- Gate.io, een van 's werelds toonaangevende beurs voor cryptovaluta's, heeft een nieuw brokerprogramma gelanceerd gelanceerd als onderdeel van zijn bredere aanbod van institutionele diensten. Het programma biedt grote handelaren geweldige stimulaties om het Gate.io-ecosysteem te gebruiken.

Introductie van het wereldwijde brokerprogramma van Gate.io

Het nieuwe brokerprogramma van Gate.io bestaat uit drie uitgebreide brokerage-diensten, Portal Broker, API Broker en Exchange Broker. Met deze brokerage-diensten kunnen brokers gebruikers uitnodigen voor het platform, optreden als hun brokers en kortingen en beloningen verdienen op basis van de daaropvolgende transacties door deze gebruikers.

De Portal Broker-service is het eenvoudigste account dat wordt aangeboden door brokers die een eenvoudige verwijzingslink gebruiken om gebruikers naar Gate.io te verwijzen en tot 50% aan beloningen te verdienen voor Spot-handel. De API Broker-service maakt ook gebruik van een verwijzingslink, maar is bedoeld om gebruikers te stimuleren om gebruik te maken van de uitgebreide API-handelsfuncties van Gate.io. Brokers kunnen tot 50% aan beloningen verdienen voor Spot-handel gemaakt door hun verwijzingen via API-handel.

Ten slotte is de Exchange Broker-service gericht op kleinere beurzen, evenals op DeFi- en GameFi-diensten. Deze platforms kunnen tot 100.000 subaccounts aanmaken om via Gate.io te handelen, de tarieven en vergoedingen die gebruikers op hun platform betalen in te stellen en kortingen te verdienen op elke transactie die via hun account wordt gedaan, met tot 40% aan beloningen voor spothandel.

Over Gate.io

Gate.io biedt toegang tot meer dan 1300 van 's werelds toonaangevende cryptovaluta's aan meer dan 10 miljoen gebruikers uit 190 landen wereldwijd. Het platform stelt gebruikers in staat te handelen op spot-, marge-, futures- en contractmarkten, terwijl ze DeFi-producten aanbieden via Hipo DeFi, bewaardiensten via Wallet.io, beleggingen via Gate Labs en Gate Ventures, terwijl het zijn toegewijde GateChain-ecosysteem ondersteunt. Het bedrijf biedt ook een breed scala aan geïntegreerde producten en diensten, zoals het Startup IEO-platform, de NFT Magic Box-marktplaats en meer.

