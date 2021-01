Het Platform voor mensen die getroffen zijn door het niet naleven van het visquotum (hierna "het Platform"), maakt bekend dat het een klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie

- Na de klacht bij de Europese Ombudsman stelt de Commissie vast dat zij alleen klachten over de administratieve sfeer kan onderzoeken, terwijl de klacht betrekking heeft op de politieke sfeer

- "De Europese Commissie zal haar mening moeten geven over deze onregelmatigheid die al jaren aan de gang is; we zullen niet stoppen voordat er echt eerlijke visquota zijn", stelt Francisco Pérez, woordvoerder namens het Platform.

MADRID, 25 januari 2021 /PRNewswire/ -- Het Platform heeft van de Europese Ombudsman de beslissing ontvangen dat de klacht die het Platform heeft ingediend wegens het niet naleven van het visquotum niet kan worden onderzocht. Het Europese orgaan heeft aangegeven alleen klachten te kunnen onderzoeken over het administratieve werk van de instellingen en organen van de Europese Unie. Deze klacht houdt volgens de Europese Ombudsman verband met het politieke werk van het Parlement, aangezien deze instelling moet bepalen of dat standpunt redelijk is.

Het Platform heeft bekendgemaakt dat het besluit is genomen om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie, als een voorbereidende stap om een procedure op grond van Europees recht in te stellen wegens het niet naleven van de rechtsorde. De belangrijkste kwestie van dit document is de niet-naleving door de lidstaten van Verordening 1224/2009 betreffende de controle van het motorvermogen. Bovendien vraagt deze klacht om de verdeling van visserijrechten op basis van historische rechten die zijn verworven door vaartuigen waarvan het motorvermogen is gewijzigd, onwettig te verklaren, aangezien het motorvermogen van deze vaartuigen niet conform de registratie ervan is.

"De Europese Commissie moet stelling nemen tegen deze onregelmatigheid die al jaren aan onze kusten en in alle lidstaten aan de orde is", aldus Francisco Pérez. Als de Europese Commissie niet reageert, zullen we deze klacht voorleggen aan het Europese gerechtshof. We zullen niet stoppen voordat er echt eerlijke visquota zijn."

Sinds 2015 voert het Platform officieel campagne tegen de situatie.

