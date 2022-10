Het traject naar duurzame gebouwen: vastgoed- en facility management professionals delen de belangrijkste drijfveren voor het investeren in ESG-technologie

~ Onderzoek van Planon onthult waar vastgoed- en werkplekbeheerders zich bevinden binnen hun ESG-traject en wat ervoor nodig is om hun ESG-aanpak verder te ontwikkelen ~

NIJMEGEN, Nederland, 24 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Met de invoering van nieuwe regelgeving op het gebied van ESG in een groot aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in de hele EU, vormen ESG-verplichtingen inmiddels een prioriteit voor het topmanagement van veel organisaties. Een groot deel van deze organisaties bevindt zich echter nog in de eerste fase van hun ESG-traject en begint nog maar net met het doorvoeren van de nodige veranderingen om te voldoen aan de huidige verwachtingen. Planon deed onderzoek naar de ESG-activiteiten van honderden vastgoedbeleggers, gebouweigenaren en -gebruikers, evenals van service providers. In het rapport wordt uiteengezet wat deze bedrijven nodig hebben om hun ESG-aanpak verder te ontwikkelen.

"ESG is een complex onderwerp. Veel organisaties hebben dan ook begeleiding nodig bij het omzetten van data in inzichten, zodat ze de juiste beslissingen kunnen nemen", aldus Pierre Guelen, CEO en oprichter van Planon. "We zien dat 53% van de organisaties ESG-doelstellingen heeft gedefinieerd, maar dat slechts 33% beschikt over een beleidsplan voor ESG-prestaties. Bovendien zijn vier op de tien facility services providers door hun klanten om een ESG-voorstel gevraagd. Organisaties zijn niet alleen op zoek naar manieren om data vast te leggen en te volgen om de transparantie te verbeteren. Ze zoeken ook 'slimme oplossingen' waarmee ze kunnen zien op welke gebieden ze beter kunnen presteren."

Planon onderzocht de ESG-activiteiten van 605 vastgoedbeleggers, gebouweigenaren en -gebruikers, en van facilitaire dienstverleners. Het onderzoeksrapport laat zien waar deze bedrijven nu staan, welke ESG-initiatieven zij op dit moment gebruiken en hoe zij presteren ten opzichte van de gestelde ESG-doelstellingen. Ook werpt het een blik op toekomstige doelstellingen en de verdere ontwikkeling van nieuwe ESG-kaders.

Daarnaast gaat het rapport in op het belang van werkplektechnologie, welke voorzieningen op dit moment aanwezig zijn en welke er verder nodig zijn om de ESG-doelstellingen te bereiken. Tevens wordt uiteengezet welke rol slimme technologie speelt, nu en in de toekomst. Het onderzoek vond plaats in het tweede kwartaal van 2022, met respondenten uit twaalf landen vanuit Europa en Noord-Amerika.

