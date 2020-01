HEVC Advance annonce que LG devient un concédant et un titulaire de licences de son pool de brevets HEVC

BOSTON, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- HEVC Advance, un administrateur de licences indépendant, a annoncé aujourd'hui que LG Electronics Inc. (LG) est devenu un concédant et un titulaire de licences du pool de brevets HEVC/H.265 de HEVC Advance. En tant que concédant de licences, tous les brevets essentiels HEVC/H.265 de LG seront désormais disponibles par le biais du pool de brevets de HEVC Advance, qui offre un programme de concession de licences transparent et efficace pour les brevets essentiels HEVC/H.265. En tant que titulaire de licences, LG a accès à plus de 10 000 brevets mondiaux (et leur nombre continu de croître) essentiels à la mise en œuvre de la norme de codec vidéo HEVC/H.265, concédés sous licence par le biais de HEVC Advance.

« Nous sommes très heureux que LG ait choisi HEVC Advance pour la licence de ses brevets essentiels HEVC/H.265 », a déclaré Peter Moller, PDG de HEVC Advance. « LG est l'une des plus grandes et des plus importantes sociétés d'électronique grand public au monde. Elle est un leader en matière d'innovation et de propriété intellectuelle, et est à la fois admirée et respectée dans le monde entier. Le soutien de LG représente un autre grand pas en avant vers notre objectif qui vise à éliminer les obstacles à la propriété intellectuelle et à mettre les avantages de la technologie HEVC à la portée de tous les consommateurs et de tous les acteurs du marché. »

À propos de HEVC Advance

HEVC Advance est une société indépendante de concession de licences, créée pour mener le développement, l'administration et la gestion d'un pool de brevets HEVC/H.265 pour la concession de licences de brevets essentiels. HEVC Advance offre un mécanisme de concession de licences transparent et efficace pour la technologie brevetée HEVC. Pour plus d'informations sur HEVC Advance, visitez www.hevcadvance.com.

