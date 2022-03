Hexaware classée deuxième dans l'étude IT Sourcing Study 2022 de Whitelane Research, BeLux

Plus de 260 participants de la région de BeLux ont évalué 31 fournisseurs de services informatiques ayant plus de 600 relations d'externalisation uniques et 11 fournisseurs de cloud ayant plus de 560 relations de cloud. Chaque prestataire de services doit disposer d'au moins 8 évaluations de clients pour la satisfaction générale et d'au moins 7 évaluations de clients pour les domaines informatiques définis. Les résultats de la recherche sont basés sur les données reçues dans l'étude de marché des répondants interrogés.

En ce qui concerne le renouvellement des contrats, 75 % des répondants sont disposés à mener leurs processus de renouvellement en négociant d'abord avec Hexaware au lieu de lancer un processus concurrentiel. Hexaware est également classée numéro un sur quatre KPI (indicateurs clés de performance) individuels importants.

Voici les résultats impressionnants basés sur les KPI pour Hexaware :

Classé nº 1 en matière de :

Qualité de la prestation de services

Qualité de la gestion des comptes (la comparaison du marché avec l'année dernière montre une augmentation de 5 %)

Flexibilité contractuelle

Développement, maintenance et test d'applications (86 % renouvelleront très certainement leurs contrats avec Hexaware)

Classée n° 2 en matière de sécurité

Classée n° 3 en matière d'innovation transformatrice

Expliquant l'histoire de cette croissance, Amrinder Singh, vice-président exécutif d'Hexaware, a déclaré : « Hexaware se concentre sur les solutions automatisées et basées sur le cloud. La célérité est d'une importance capitale dans le monde actuel, qui évolue rapidement et dans lequel les clients cherchent à obtenir un rendement maximal de leurs investissements numériques et à réduire leurs dépenses dans les technologies traditionnelles à forte intensité de ressources. Notre modèle de prestation de services basé sur des plateformes permet d'accélérer le rythme de la numérisation, et nous sommes très fiers de notre réputation de donner le sourire à nos clients. »

Whitelane Research est une organisation indépendante qui se concentre et se consacre exclusivement à la recherche et aux événements d'externalisation. L'étude IT Sourcing Study de Whitelane Research positionne les principaux fournisseurs de services informatiques en fonction de divers indicateurs clés de performance et est considérée comme l'un des rapports les plus représentatifs et les plus fiables sur le marché de l'externalisation.

Hexaware est une société mondiale de services informatiques qui permet aux entreprises du monde entier de réaliser une transformation numérique à grande échelle et rapidement. Nous aidons les organisations prêtes pour l'avenir et les leaders du marché à créer une valeur commerciale durable en leur permettant de proposer une expérience client immersive et sans contact grâce à l'activation full-cloud, l'ingénierie de produits numériques et l'automatisation extrême.

