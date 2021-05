Hexaware op nummer 1 voor algehele klanttevredenheid - Whitelane Research IT Sourcing Study, Belux, 2021

MUMBAI, India, 15 mei 2021 /PRNewswire/ -- Hexaware, de snelstgroeiende next-generation provider van IT, BPO en Consulting diensten, maakte vandaag bekend dat het voor algemene klanttevredenheid de 1e plaats heeft behaald in de 2021 IT Sourcing Study, Belux, door Whitelane Research. Deze toonaangevende onafhankelijke organisatie richt zich uitsluitend op IT Outsourcing studies rond trends en tevredenheid in heel Europa. De studie geeft Hexaware een hoge waarderingsscore van 85% voor de Belux-regio.

Meer dan 200 deelnemers van de ondernemingen die het meest in IT investeren in de Belux regio, evalueerden meer dan 560 unieke IT sourcing relaties en meer dan 580 cloud sourcing relaties. Daarnaast zijn 36 IT/Cloud dienstverleners beoordeeld en gerangschikt op basis van de mening van hun klanten. Elke dienstverlener moet ten minste 8 klantenevaluaties voor algemene tevredenheid en ten minste 7 klantenevaluaties voor de respectieve IT-gebieden gekregen hebben. De onderzoeksresultaten zijn uitsluitend gebaseerd op de gegevens die in het kader van de marktstudie van de ondervraagde respondenten zijn ontvangen.

De Belux-studie bracht de volgende indrukwekkende resultaten voor Hexaware aan het licht.

Nummer 1 voor:

- Tevredenheid per IT-domein in ontwikkeling, maintenance en testen van applicaties

- Kwaliteit van het accountbeheer

- Contractuele flexibiliteit



- Innovatie

- Proactiviteit

- Zakelijk inzicht

- Prijsniveau

Over het geheel genomen heeft Hexaware in de Belux-regio goed gepresteerd op de meeste KPI's, met een positie ver boven het sectorgemiddelde in de studie, een opmerkelijke groei aangezien het vorig jaar niet in de regio werd gerangschikt.

Alexander Mueller, Vice President - Continental Europe, Hexaware, over de sterke prestaties in de Belux-regio: "We zijn blij met de sterke prestaties op het gebied van klanttevredenheid in de Belux-regio. Achter dit nieuwe groeiverhaal zitten een automation-first strategie en sterke expertise in de domeinen Cloud, Digital en AI. We kijken ernaar uit om meer bedrijven te helpen gedijen in het tijdperk van digitale disruptie."

Whitelane research is een onafhankelijke organisatie die zich uitsluitend toelegt op (out)sourcing van onderzoek en evenementen. De studie positioneert de belangrijkste IT service providers op basis van uiteenlopende belangrijke prestatie-indicatoren en wordt beschouwd als een van de meest representatieve en betrouwbare rapporten over de outsourcingmarkt.

