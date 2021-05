Hexaware se classe au premier rang en matière de satisfaction générale des clients, selon l'IT Sourcing Study, Belux, 2021 de Whitelane Research

MUMBAI, Inde, 15 mai 2021 /PRNewswire/ -- Hexaware, le fournisseur de services informatiques, de BPO (externalisation des processus d'affaires) et de services-conseils de nouvelle génération qui connaît la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd'hui qu'il a été classé au premier rang en matière de satisfaction générale des clients dans l'enquête IT Sourcing Study de 2021 réalisée au Belux par Whitelane Research, une organisation indépendante de premier plan uniquement axée sur les études d'externalisation informatique portant sur les tendances et la satisfaction à travers l'Europe. L'étude attribue à Hexaware une note élevée de 85 % pour la région de Belux.

Plus de 200 participants des principales organisations de dépenses informatiques de la région de Belux ont évalué plus de 560 relations d'externalisation informatique uniques et plus de 580 relations d'externalisation en nuage. En outre, 36 fournisseurs de services informatiques/en nuage ont été évalués et classés en fonction de l'opinion de leurs clients. Chaque prestataire de services doit disposer d'au moins 8 évaluations de clients pour la satisfaction générale et d'au moins 7 évaluations de clients pour les domaines informatiques respectifs. Les résultats de la recherche sont uniquement fondés sur les données reçues dans l'étude de marché de la part des personnes interrogées.

L'étude de Belux a mis en évidence les résultats impressionnants suivants pour Hexaware.

Classé nº 1 en matière de :

- Satisfaction par domaine informatique dans le développement, la maintenance et les tests des applications

- Qualité de la gestion des comptes

- Flexibilité contractuelle



- Innovation

- Proactivité

- Compréhension des affaires

- Niveau de prix

Dans l'ensemble, Hexaware dans la région de Belux a obtenu de bons résultats sur la plupart des indicateurs clés de performance (ICP), se positionnant bien au-dessus de la moyenne de l'industrie dans l'étude, une croissance remarquable puisqu'il n'a pas été classé dans la région l'an dernier.

S'exprimant sur les excellentes performances de la région de Belux, Alexander Mueller, vice-président d'Hexaware pour l'Europe continentale, a déclaré : « Nous sommes satisfaits des bons résultats obtenus en matière de satisfaction des clients dans la région du Belux. Cette nouvelle histoire de croissance est menée par une stratégie d'automatisation d'abord et une forte expertise de domaine dans les domaines du Cloud, du numérique et de l'IA. Nous avons hâte d'aider davantage d'entreprises à prospérer à l'ère des perturbations numériques. »

Whitelane Research est une organisation indépendante qui se concentre et se consacre exclusivement à la recherche et aux événements d'externalisation. L'étude positionne les principaux fournisseurs de services informatiques sur la base de divers indicateurs clés de performance et est considérée comme l'un des rapports les plus représentatifs et fiables sur le marché de l'externalisation.

