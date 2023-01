Heze impulsionada por forças inovadoras

HEZE, China, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da chinadaily.com.cn:

Heze, uma cidade na província de Shandong, no leste da China, colocou mais foco na promoção de novos impulsionadores de crescimento e na promoção de sua estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação para atender seu desenvolvimento de alta qualidade, disseram autoridades locais.

De acordo com o relatório de trabalho governamental da cidade em 2023, a economia de Heze fez progressos constantes e seus principais setores se desenvolveram vigorosamente no ano passado. Estima-se que o produto interno bruto da cidade atingiu 425 bilhões de yuans (US$ 62.72 bilhões) no final de 2022, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior.

O setor de biomedicina tornou-se um dos principais setores de Heze. Dados oficiais mostraram que a principal receita comercial de seu setor de biomedicina aumentou 20% em relação ao ano anterior em 2022.

O Heze Modern Medical Port se tornará em um parque industrial biomédico internacional e nacional de primeira classe com suas instalações de alta qualidade e recursos de tecnologia científica. Até o momento, foram assinados acordos para 44 projetos no parque, com um investimento total de quase 14 bilhões de yuans.

O Shandong Ruiying Pharmaceutical Group, uma empresa líder em biomedicina em Heze, desenvolveu a primeira plataforma mundial de compartilhamento de fabricação inteligente do mundo para toda a cadeia da indústria farmacêutica, que pode reduzir o ciclo de industrialização de novos medicamentos em 90% e reduzir os custos de produção em dois terços.

O investimento em pesquisa e desenvolvimento de sic-tech também continuou aumentando. No ano passado, as despesas fiscais da cidade em ciência e tecnologia aumentaram 84%, em comparação com os números de 2021. Foram estabelecidas oito "pequenas empresas gigantes", ou empresas de tecnologia especializadas e sofisticadas que produzem produtos únicos e inovadores.

Com o apoio do governo local, a Shandong Chengwu Yixin Environmental Technology Co foi classificada como uma "pequena empresa gigante" de nível nacional. A empresa possui uma série de direitos de propriedade intelectual independentes em novas tecnologias e áreas de novos materiais. Seu projeto de produção em massa industrial da série de isótopos de boro mostrou resultados promissores e, após o projeto ser colocado em uso, espera-se que a receita anual de vendas atinja 3,5 bilhões de yuans.

Heze também estabelece metas ambiciosas para o desenvolvimento de alta qualidade em 2023. De acordo com o relatório de trabalho governamental, espera-se que o PIB da cidade aumente em cerca de 5,5% e o valor agregado dos setores acima do tamanho designado aumente cerca de 6%.

FONTE chinadaily.com.cn

