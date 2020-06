HFCL choisit VVDN comme partenaire pour le développement et la fabrication de points d'accès sans fil et de solutions UBR de pointe entièrement conçus et produits en Inde dans le cadre de l'initiative Make in India

GURUGRAM, Inde, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, leader de l'ingénierie et de la fabrication de produits en Inde, et HFCL Limited, développeur d'infrastructures de télécommunications, intégrateur de systèmes et fabricant majeur, se sont associés pour élaborer la nouvelle génération de produits sans fil de HFCL. En Inde, HFCL et VVDN ont été aux avant-postes de la conception, du développement et de la fabrication d'une vaste gamme de solutions de connectivité points d'accès sans fil, P2P et P2MP pour le marché mondial.

En s'appuyant sur les dernières technologies des plateformes Qualcomm© Networking Pro, les experts du sans fil de HFCL et de VVDN ont mis au point et fabriqué des solutions Wi-Fi 5 robustes, fiables et sécurisées répondant à des exigences de performances élevées, et évolutives pour fournir une densité et des capacités extrêmes. Ces solutions s'accompagnent d'une plateforme de gestion réseau Cloud évolutive permettant aux clients d'administrer un nombre illimité d'éléments réseau n'importe où dans le monde, sans avoir à se soucier de la mise à l'échelle d'une infrastructure en particulier. Ces solutions ont déjà été déployées sur le marché indien et de nombreux essais sont en cours sur le site de clients étrangers. Pour délester les réseaux des pressions croissantes, HFCL travaille en collaboration avec VVDN pour lancer des solutions sans fil Wi-Fi 6 répondant aux besoins des marchés indien et étrangers.

Harpreet Singh, directeur de l'unité Réseaux et Wi-Fi chez VVDN, déclare : « Nous sommes heureux de faire équipe avec HFCL qui favorise constamment l'innovation en introduisant de nouvelles technologies, et s'investit dans la recherche et le développement de solutions sans fil de bout en bout destinées à des réseaux haute performance complexes. Avec notre implantation à Global Innovation Park, nous avons déjà agrandi nos installations de fabrication de produits sans fil en les équipant de chaînes CMD dédiées et d'ateliers de montage. Notre production a ainsi quadruplé. Après avoir déployé des solutions Wi-Fi 5 sans fil basées sur les technologies MU-MIMO et de formation de faisceaux, HFCL et VVDN s'attaquent maintenant à la nouvelle vague des technologies Wi-Fi 6 et projettent une gamme complète de solutions sans fil pour le dernier trimestre de cette année. »

Bhuvnesh Sachdeva, directeur général adjoint du développement de nouveaux produits chez HFCL, indique : « En tant qu'entreprise technologique, nos compétences en matière de développement de produits nous poussent toujours à avancer. En adoptant une approche futuriste, nous élaborons des produits rentables, basés sur les dernières technologies, et disposons de nos propres droits de propriété intellectuelle. HFCL travaille avec des sociétés de télécommunications majeures pour répondre à leurs besoins en produits et solutions sans fil. Notre objectif est de lancer des solutions technologiques Wi-Fi hautement fiables et compétitives sur le plan international, et cadrant parfaitement avec l'initiative Make in India, pour combler le vide existant actuellement sur le marché. Nos centres de recherche d'excellence, ainsi que les sociétés de R&D dans lesquelles nous investissons en Inde comme à l'étranger, travaillent au développement de technologies pour cette nouvelle ère. En VVDN Technologies, nous avons trouvé un partenaire de fabrication et ODM fiable, réellement doté des capacités et du potentiel nécessaires pour satisfaire nos exigences et assurer l'évolution des expériences connectées transparentes que demandent nos clients. Nous avons déjà réussi à mettre sur le marché plus de 50 000 radios points d'accès, P2P et P2MP, et comptons en produire davantage. »

« Nous sommes fiers de ce partenariat entre VVDN et HFCL car nos sociétés développent des produits pour infrastructures sans fil grâce à des technologies de pointe. Nous travaillons en étroite collaboration pour créer et déployer des solutions Wi-Fi 6. Ce partenariat vise à répondre aux besoins des marchés indien et internationaux tout en contribuant à la croissance de notre marque dans l'écosystème indien. Il symbolise parfaitement le Made in India for the World », déclare Uday Dodla, directeur général du développement commercial chez Qualcomm India.

À propos de VVDN

VVDN est une entreprise d'ingénierie et de fabrication, axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, vision, réseaux et Wi-Fi, IdO, défense, Cloud et applications). VVDN est au service de clients internationaux, notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Inde, au Vietnam, en Corée et au Japon. Le siège social de VVDN, à Global Innovation Park, est situé à Manesar en Inde. Il dispose de 9 centres d'ingénierie de produits de pointe, entièrement équipés pour concevoir et tester le matériel et les logiciels requis pour développer une solution ou un produit complet.

À propos de HFCL

HFCL Limited est un leader du développement d'infrastructures de télécommunications, de l'intégration des systèmes et de la fabrication d'équipements et de câbles à fibres optiques de télécommunication haut de gamme. La société dispose de ses propres installations de production à Solan et à Goa, et sa filiale, HTL Limited, à Chennai et à Hosur.

HFCL propose une solution à guichet unique pour les projets de télécommunication. Elle offre des services de conception, de fourniture d'équipement, d'installation, d'intégration de systèmes, d'exploitation et de maintenance. HFCL mise aujourd'hui sur ses points forts pour répondre aux besoins complexes des secteurs émergents, tels que la communication et la signalisation ferroviaires, la défense, la sécurité intérieure et les projets de ville intelligente.

