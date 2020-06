HFCL elige a VVDN como socio de desarrollo y manufactura a fin de instalar puntos de acceso inalámbrico y soluciones UBR de diseño y fabricación integral en la India que lideren el mercado bajo el sello de la iniciativa Make in India

GURUGRAM, la India, 23 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, compañía india con liderazgo en la ingeniería y la fabricación de productos, y HFCL Limited, líder en el desarrollo de infraestructura para telecomunicaciones, la integración y la fabricación de sistemas, han colaborado para hacer realidad la cartera de productos inalámbricos de próxima generación de HFCL. Asimismo, HFCL y VVDN son pioneras en el diseño, el desarrollo y la producción de una amplia gama de puntos de acceso inalámbrico y soluciones de conectividad punto a punto (P2P) y punto a multipunto (P2MP) en la India para el mercado mundial.

Usando las tecnologías más recientes de redes, radicadas en las plataformas Networking Pro de Qualcomm©, los equipos expertos en soluciones inalámbricas de HFCL y VVDN han diseñado y fabricado con éxito soluciones inalámbricas radicadas en wifi 5 que son sólidas, confiables, seguras y capaces de cumplir con los requisitos de alto rendimiento y escalabilidad para traducirse en extrema densidad y capacidad. Asimismo, estas soluciones vienen con una plataforma de gestión de redes basada en la nube que es enormemente escalable y que ayuda a los clientes a administrar cualquier cantidad de elementos de la red desde cualquier lugar del mundo, sin tener que preocuparse por la escala de la infraestructura en ninguna ubicación. Las soluciones ya se encuentran operando en el mercado indio y numerosas pruebas están en curso con clientes internacionales. Además, para adaptarse a la necesidad de que las soluciones relajen las crecientes presiones en lo relacionado a las redes, HFCL trabaja con VVDN en el lanzamiento de soluciones radicadas en wifi 6 para el mercado indio y el mercado internacional.

Harpreet Singh, director de la unidad de negocios de redes y wifi de VVDN, dijo: "Nos complace enormemente asociarnos con HFCL por su constante impulso a la innovación al introducir nuevas tecnologías y fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones inalámbricas punto a punto, destinadas a las más demandantes redes de alto rendimiento. Gracias a la infraestructura de nuestro nuevo Parque de Innovación Global, VVDN ya amplió su planta manufacturera de inalámbricos con líneas dedicadas a la tecnología de montaje en superficie y áreas de ensamblado de producto que han cuadruplicado la producción. Tras la implantación exitosa de soluciones inalámbricas radicadas en wifi 5 con soluciones MU-MIMO y de haz modelado, HFCL y VVDN ahora contemplan el wifi 6, una nueva onda en tecnologías y equipos inalámbricos que apunta a la concreción de una cartera completa de soluciones inalámbricas para el último trimestre de este año".

Bhuvnesh Sachdeva, vicepresidente de desarrollo de nuevos productos de HFCL, comentó: "Nuestras capacidades en desarrollo de productos son el motor de nuestro protagonismo como empresa de tecnología al desarrollar productos con las tecnologías más recientes y un enfoque futurista, productos que son rentables y ostentan nuestros derechos de propiedad intelectual. HFCL ha estado trabajando con líderes de las telecomunicaciones para satisfacer su demanda de productos y soluciones inalámbricas. Nuestro objetivo era lanzar soluciones tecnológicas wifi altamente confiables, competitivas en la escala internacional y dignas del sello "Make in India" para cerrar la brecha actual del mercado. Nuestros centros de excelencia en investigación, a la par de nuestras instalaciones dedicadas a la investigación y el desarrollo en diferentes puntos de la India y en el extranjero, trabajan en el desarrollo de tecnologías de la nueva era. En VVDN Technologies encontramos un fabricante confiable y un socio ideal para la producción de diseños originales que realmente tiene la capacidad y el potencial de cumplir con nuestros requisitos, y de garantizar la evolución continua de experiencias impecables de conectividad que nuestros clientes exigen. Conseguimos desarrollar y entregar más de 50.000 puntos de acceso, soluciones punto a punto (P2P) y punto a multipunto (P2MP radio) que ya están en el mercado, y ansiamos lograr mucho más".

"Nos enorgullece asociarnos con VVDN y HFCL en la habilitación de productos para infraestructura inalámbrica con tecnologías de vanguardia y estamos colaborando estrechamente con ambas empresas a fin de crear y desplegar soluciones inalámbricas radicadas en wifi 6. Dicha colaboración atenderá al mercado indio y al mercado mundial, al tiempo que contribuye al crecimiento de nuestro ecosistema Make in India. Esta oportunidad es una verdadera manifestación de Made in India for the World", dijo Uday Dodla, director senior de desarrollo de negocios, Qualcomm India.

Acerca de VVDN

VVDN es una compañía de manufactura e ingeniería de productos que se dedica a diseñar y a fabricar productos punto a punto en diversos mercados tecnológicos verticales (5G, centros de datos, visión, redes, wifi, Internet de las cosas, defensa, nube y aplicaciones). VVDN tiene clientes internacionales en los Estados Unidos, Canadá, Europa, la India, Vietnam, Corea y Japón. Las oficinas centrales de VVDN se encuentran en su Parque de Innovación Global en Manesar, la India, y la compañía cuenta con nueve centros avanzados de ingeniería de producto en la India que están totalmente equipados para diseñar y someter a prueba todo el hardware y el software necesarios para desarrollar un producto o una solución integral.

Acerca de HFCL

HFCL Limited es líder en el desarrollo de infraestructura para telecomunicaciones, integración de sistemas y fabricación de equipos de telecomunicaciones de alta gama y cables de fibra óptica; posee plantas manufactureras en Solan y Goa, y su subsidiaria HTL Limited cuenta con instalaciones en Chennai y Hosur.

HFCL proporciona una solución de ventanilla única para los proyectos de telecomunicaciones que ofrece servicios de diseño, suministro de equipos, instalación, integración de sistemas, operaciones y mantenimiento. Actualmente, HFCL aprovecha sus fortalezas inherentes al atender las complejas necesidades de los sectores emergentes, como la comunicación y la señalización del sector ferroviario, la defensa, la seguridad nacional y los proyectos de las ciudades inteligentes.

Qualcomm Networking Pro es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias.

