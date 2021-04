HI-LO construit un réseau de programmation mondial

TAIPEI, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- HI-LO systems, le principal fournisseur mondial de solutions de programmation de circuits intégrés, a constaté la forte augmentation des mémoires NAND haute densité (eMMC et UFS) et des microcontrôleurs (MCU) de 15 % à 20 % en 5 ans suivant les tendances en matière d'IA, de voitures connectées, de voitures électriques et d'application 5G. HI-LO a lancé des solutions de programmation avancées, notamment les derniers modèles de programmateurs d'appareils (série ALL-300), des systèmes de programmation automatisés (série AT3-310) et différents types de services de programmation.

Un circuit intégré petit mais puissant constitue un véritable moteur. Des centaines de milliards de circuits intégrés sont conçus et mis en service chaque année. Comme ils deviennent plus petits tout en remplissant davantage de fonctions, HI-LO est pleinement conscient que ses solutions doivent être plus innovantes et plus précises pour suivre les tendances et protéger les propriétés des clients.

Grâce à son noyau de programmation de pointe, ALL-300G2 offre les performances de programmation les plus rapides et les plus stables sur les dernières interfaces de stockage mobile eMMC et UFS 3.0/3.1, devenant ainsi le premier choix pour le développement technique parmi ses concurrents.

En ce qui concerne la production de masse, le système de programmation automatisé AT3-310A4 est équipé de 4 programmateurs d'appareil, pouvant prendre en charge jusqu'à 64 prises simultanément. Pour améliorer la précision durant la production, les systèmes innovants de positionnement par vision de HI-LO garantissent que le circuit intégré sera prélevé et placé avec précision, sans aucune déviation.

De plus, la configuration intelligente, le fonctionnement intelligent et HI-LO MES HiLo NET présents dans les systèmes automatisés réduisent le temps du remplacement à moins de 15 minutes et éliminent les erreurs humaines.

Des solutions complètes répondant aux toutes leurs exigences sont la raison pour laquelle les clients, qui vont des sociétés EMS de premier plan aux plus grandes entreprises automobiles, confient aux produits de HI-LO leur conception la plus précieuse.

Quant à la sécurité, elle ne s'arrête pas à la sécurité de l'équipement dans la norme HI-LO. Il s'agit également de la protection contre des menaces non négligeables qui existent désormais réellement au sein des produits et des entreprises actuels : le piratage et le vol de propriétés intellectuelles.

Pour faire face à ces menaces, HI-LO a développé différents niveaux de solutions sécurisées, telles que la programmation cryptée et la mise en œuvre d'une chaîne d'approvisionnement zéro confiance, afin de répondre à diverses exigences en matière de sécurité. En outre, HI-LO veille à ce que ses solutions soient aussi flexibles que possible sur le plan technologique et a travaillé avec de multiples parties tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour mettre au point une protection encore plus complète.

Maintenant que ses solutions fiables sont prêtes, HI-LO a décidé de construire le premier réseau de programmation sécurisé et non sécurisé au monde pour fournir une programmation complète des circuits intégrés avec une efficacité optimisée. Affirmant sa position de leader dans le secteur, HI-LO recherche des partenaires commerciaux pour les rejoindre et réaliser la prochaine grande innovation.

Pour plus d'informations sur HI-LO, veuillez consulter le site : https://www.hilosystems.com/

Related Links

https://www.hilosystems.com



SOURCE HI-LO Systems