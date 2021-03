HI-NANO: a nova tecnologia da Hisense inativa a COVID-19 com uma taxa de até 93,54%

PARIS, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A tecnologia HI-NANO da Hisense é certificada como eficaz para induzir o novo coronavírus (SARS-CoV-2) com uma taxa de inibição de 93,54% pela Texcell, uma organização global de pesquisa de contratos. O teste foi realizado no laboratório da Texcell em Paris em fevereiro de 2021. Além disso, verificada pelo grupo de testes líder mundial SGS, a tecnologia HI-NANO pode eliminar com eficácia mais de 99,37% do vírus da gripe H1N1 em 2 horas em uma cômodo de 30 m3. Como uma empresa de tecnologia responsável, a Hisense (000921.SZ) tem como objetivo criar ar saudável e limpo para os consumidores de todo o mundo.