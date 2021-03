HI-NANO: Die neue Technologie von Hisense inaktiviert COVID-19 mit einer Rate von bis zu 93,54 %

PARIS, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Die HI-NANO-Technologie von Hisense wurde von Texcell, einem globalen Auftragsforschungsunternehmen, als wirksam bei der Infektion des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) mit einer Hemmungsrate von 93,54 % zertifiziert. Der Test wurde im Februar 2021 im Labor von Texcell in Paris durchgeführt. Außerdem kann HI-NANO, verifiziert durch die weltweit führende Testgruppe SGS, effektiv über 99,37 % des H1N1-Grippevirus in 2 Stunden in einer 30 m3 Kammer entfernen. Als verantwortungsbewusstes Technologieunternehmen hat Hisense (000921.SZ) das Ziel, gesunde und saubere Luft für Verbraucher weltweit zu schaffen.