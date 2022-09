Hi-tech se setkává s high-endem: Jak společnost S'Young International přináší revoluci do modelu maloobchodního prodeje kosmetiky v Číně pro mezinárodní značky

ŠANGHAJ, 5. září 2022 /PRNewswire/ – Společnost S'Young International China, přední partner mezinárodních kosmetických značek vstupujících na čínský trh, zahajuje provoz skutečně interaktivního pokročilého maloobchodního ekosystému rozšířením své multikanálové nabídky o nové maloobchodní prostory v hodnotě 10 milionů dolarů. Tento její první offline obchod se nazývá SHUIYANGTANG a bude otevřen 1. října 2022. SHUIYANGTANG se nachází v Čchang-ša, hlavním městě médií (čínském centru médií a umění), na frekventovaném nákupním místě – International Finance Square (IFS) – s průměrným denním přílivem 1,2 milionu zákazníků, a přináší tak komplexní nákupní zkušenost.

SHUIYANGTANG spojuje přední online platformu se špičkovým maloobchodním prostorem a vytváří tak komplexní nabídku pro oblast kosmetiky a životního stylu. Společnost S'Young, která využívá svůj digitální obchodní model přímého kontaktu se zákazníkem, nyní nabízí čínským zákazníkům možnost vyzkoušet si nákup kosmetických značek offline. Znamená to dokončení offline uzavřeného uspořádání společnosti S'Young International, které poskytuje kompletní sadu řešení pro její globální partnery v Číně s možnostmi multikanálové prodeje ve všech rozměrech.

„Čína představuje novou příležitost pro zahraniční kosmetické značky a nyní je ten správný čas proniknout na trh," říká Marshall Chen, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti S'Young International. „Náš model CP již pomohl mnoha značkám, které se pohybují na komplexním multikanálovém trhu. Nyní, po přidání našeho offline maloobchodu SHUIYANGTANG, přináší S'Young ještě více příležitostí pro značky, které chtějí oslovit 5 milionů lidí z čínské skupiny luxusních spotřebitelů."

Model CP společnosti S'Young International pomáhá globálním značkám orientovat se na často obtížném a komplikovaném čínském trhu tím, že s nimi spolupracuje na vytváření jejich pozice a strategií v oblasti marketingu, maloobchodu a dodavatelského řetězce. Nabízí komplexní řešení pro udržitelný růst značek v Číně. V současné době se mnoho mezinárodních značek prodává pouze online, přeshraničně přes Hongkong, a to kvůli omezením vyplývajícím z dřívější legislativy týkající se testování na zvířatech. Díky vítané změně legislativy má však společnost S'Young International skvělou pozici k tomu, aby tyto značky ještě více přiblížila novým čínským zákazníkům prostřednictvím svého offline obchodu, který spotřebitelům před nákupem umožňuje výrobky si vyzkoušet.

Společnost S'Young International zároveň spustí vlajkové online obchody SHUIYANGTANG na třech hlavních platformách – Tmall Global, Douyin (TikTok v Číně) a WeChat – a nejenže tak posílí své multikanálové postavení, ale zároveň podpoří zákazníky ve svém novém maloobchodě prostřednictvím QR kódů vhodných pro různé online kanály, které zajistí pohodlné online nakupování a zároveň umožní osobní vyzkoušení produktů – a vytvoří tak ve výsledku skutečně interaktivní maloobchodní ekosystém.

Obchod s kosmetikou SHUIYANGTANG

Koncepční prodejna za 10 milionů dolarů , je rozdělena do čtyř funkčních prostorů, má rozlohu přes 3200 čtverečních stop a dalších 800 čtverečních stop má k dispozici pro dočasné expozice. Díky znalostem kosmetických poradců a interaktivní technologii umělé inteligence přiláká SHUIYANGTANG nadšence do kosmetiky z celé země a seznámí je s jedinečnou filozofií, příběhem a výhodami produktů kosmetických značek. Mezi zmíněné prostory patří:

Elite Choice – prostor Elite Choice s digitálními uměleckými díly a interaktivními instalacemi je sekcí pro dočasné expozice, kde značky prezentují svůj příběh a vizuální přitažlivost, a také prostorem, kde se vyzdvihují nejlepší produkty na poli péče o pleť a kosmetiky vybrané jednotlivými zákazníky. Prostor Elite Choice je založen výhradně na reálných datech o spotřebě a zkušenostech uživatelů, což představuje jedinečnou interakci mezi značkami a zákazníky.

Formulation Lab – zážitkový prostor pro péči o pleť a kosmetické produkty s výstavní stěnou s videi a obrázky produktů významných značek z celého světa. Ve stánku uprostřed jsou vystaveny značky, které jsou v centru pozornosti, a prostředí i vzhled stánku se mění v závislosti na ročním období a aktuálních trendech. Součástí areálu je také okrasný lesní prvek, kde mohou zákazníci okusit léčivou sílu rostlin.

Perfume Gallery – inovativní, vícesmyslová testovací svatyně plná vůní, které spojuje vizuální, chuťové i čichové zážitky a přináší spotřebitelům celou řadu překvapení. V elegantním a uvolněném prostředí si zákazníci mohou vybrat svou oblíbenou vůni ze stovek vůní salonu na stěně a zároveň si vychutnat ručně připravovanou kávu přímo od baristy.

Dream Dresser – nádherný a jemně zpracovaný toaletní stolek se špičkovými zámořskými značkami make-upu. Díky nastavitelnému osvětlení poskytuje komoda více spotřebitelkám nezapomenutelný zážitek, kdy se převtělí do role kosmetické blogerky a mají možnost vyzkoušet si různé nové produkty v dokonale vyladěném prostředí.

Zážitky založené na digitální analýze

Společnost S'Young International stojí v čele digitálních technologií, což se projevuje i v jedinečném zážitku z nakupování v SHUIYANGTANG. Zákazníkům bude nabídnut kosmetický test vedený umělou inteligencí, zábavný a interaktivní způsob, jak zjistit jejich typ pleti a produkty v obchodě, které jim budou vyhovovat. Jakmile budou výsledky testu s umělou inteligencí hotové, bude zákazníkům přidělen speciální kosmetický průvodce, který jim doporučí vhodné produkty podle typu pleti a jejich požadavků a nabídne různé zážitky, dárky a poukazy, včetně doporučení na styling, úpravu obočí a líčení. Tento jedinečný digitální zážitek nejenže zvyšuje zajímavost zákaznického zážitku, ale také poskytuje účinné vodítko pro nákup.

SHUIYANGTANG se zaměří na představení vynikajících kosmetických značek po celém světě a získání maximální podpory v oblasti offline propagace i vystavování. Zatímco průměrná útrata v běžných obchodech s kosmetickými kolekcemi je 100 dolarů, cílová skupina zákazníků SHUIYANGTANG by měla utratit 300–500 dolarů.

Marshall Chen, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti S'Young International, vysvětluje: „Skupina luxusních spotřebitelů v Číně přesahuje 5 milionů lidí a SHUIYANGTANG se snaží oficiálně poskytovat služby této cílové skupině spotřebitelů. Vedle vynikajícího umístění a podpory špičkového obchodního centra propojí SHUIYANGTANG svou cílovou skupinu spotřebitelů prostřednictvím modelu „Exhibition-Store" s jedinečným digitálním zážitkem. To je budoucnost kosmetiky."

Exkluzivní model výstavy kosmetiky kombinované s prodejnou

Společnost S'Young International uspořádá nejexkluzivnější výstavu kosmetiky na světě Genesis of Beauty - 100 Years of Beauty Collection, aby uvedla nový obchodní model SHUIYANGTANG „Exhibition-Store" a vytvořila tak nový maloobchodní řetězec, který by měl získat miliony místních zákazníků na poli špičkové kosmetiky.

Marshall Chen pokračuje: „Naším cílem je oživit kosmetiku zábavným a inovativním způsobem pro naše zákazníky. Tým společnosti S'Young vytvořil tuto nejlepší výstavu svého druhu s láskou a těší se na budoucnost kosmetického průmyslu, který bude v Číně nadále udávat směr. Chceme pomoci každému spotřebiteli objevit jeho nejsebevědomější já prostřednictvím zábavné a interaktivní vize SHUIYANGTANG."

Výstava, která bude zahájena 31. srpna 2022, doprovodí otevření prodejny v Čchang-ša a všech budoucích prodejen. Kolekce o 71.000 kusech bude zahrnovat kosmetické kolekce z východu i západu a připomene důležité okamžiky 100 let péče o krásu.

Tato historická výstava, jejíž hodnota přesahuje 15 milionů dolarů, představí originální vysoce žádané předměty od ikonických světových průkopníků kosmetických výrobků, které budou k vidění vůbec poprvé a které zapůjčil pan Qiu, významný čínský sběratel. Součástí výstavy bude také exkluzivní umělecká instalace „Fragrant Mist", kterou speciálně pro výstavu vytvořil britský průkopník vůní Jo Malone CBE a slavný asijský umělec Lee Seung Koo, zakladatel DDINGGU Art IP.

Výstava na International Finance Square (IFS) potrvá tři měsíce – od 1. září do 30. listopadu – a přiláká více než 100.000 špičkových spotřebitelů a milovníků krásy.

Budoucnost kosmetiky v Číně

Jak značky rostou a jejich podnikání je stále více globální, roste i jejich potřeba hledat nové zákazníky a trhy. Podle údajů společnosti Euromonitor International měl čínský trh s kosmetikou (kombinovaná hodnota trhů s barvicí kosmetikou a péčí o pleť) v roce 2020 hodnotu 329,7 miliardy jüanů (51 miliard USD) a do roku 2025, kdy jeho celková hodnota dosáhne 560 miliard jüanů (86,7 miliardy USD), bude vykazovat konstantní roční míru růstu (CAGR) ve výši 11,18 %. Tato obrovská příležitost však může představovat i výzvu, a pokud chce značka úspěšně vstoupit na čínský trh, musí si najít partnera, který se dokáže orientovat v požadavcích specifických pro danou zemi a rozvíjet a chránit hodnotu její značky. Společnost S'Young International je pro mnoho značek řešením tohoto problému již více než 16 let a bude pokračovat v představování světových luxusních značek čínským spotřebitelům. I nadále se snaží stát nejlepší CP světové kosmetiky.

