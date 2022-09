Hi-Tech trifft auf High End: Wie S'Young International das Einzelhandelsmodell für internationale Marken in China aufrüttelt

SHANGHAI, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- S'Young International, Chinas führender Partner für internationale Kosmetikmarken, die in den chinesischen Markt eintreten, führt ein wahrhaft interaktives, fortschrittliches Einzelhandels-Ökosystem ein, indem es sein Omnichannel-Angebot um eine neue, 10 Millionen USD teure Einzelhandelsfläche erweitert, deren erster Offline-Store, SHUIYANGTANG, am 1. Oktober 2022 eröffnet. SHUIYANGTANG befindet sich in der Medienhauptstadt Changsha (dem chinesischen Zentrum der Medien und Künste) in einem High-End-Einkaufszentrum, dem International Finance Square (IFS), das einen durchschnittlichen Kundenstrom von 1,2 Millionen pro Tag verzeichnet und ein erstklassiges Einkaufserlebnis bietet.

S’Young International Co-founder & CEO Marshall Chen announced the official launch of SHUIYANGTANG and Genesis of Beauty Exhibition. Formulation Lab of SHUIYANGTANG

SHUIYANGTANG vereint eine führende Online-Plattform mit einem hochwertigen Einzelhandelsgeschäft, um ein umfassendes Beauty- und Lifestyle-Erlebnis zu bieten. S'Young nutzt sein digitales Direktkunden-Geschäftsmodell und ergänzt damit das Angebot für chinesische Kunden um die Möglichkeit, Nischen-Schönheitsmarken offline zu erleben und einzukaufen. Damit ist der geschlossene Offline-Kreislauf von S'Young International vollendet, der seinen weltweiten Partnern in China ein komplettes Lösungspaket mit allen Dimensionen und Omnichannel-Funktionen bietet.

„China bietet eine neue Chance für ausländische Kosmetikmarken, und jetzt ist es an der Zeit, auf dem Markt Fuß zu fassen", so Marshall Chen, Mitbegründer und CEO von S'Young International. „Unser CP-Modell hat bereits vielen Nischenmarken geholfen, sich auf dem anspruchsvollen Omnichannel-Markt zurechtzufinden. Mit unserem Offline-Einzelhandelsgeschäft SHUIYANGTANG bietet S'Young nun noch mehr Möglichkeiten für Marken, die 5 Millionen Menschen in Chinas gehobener Verbrauchergruppe erreichen wollen."

Das CP-Modell von S'Young International hilft weltweit agierenden Marken, sich auf dem oft entmutigenden und komplizierten chinesischen Markt zurechtzufinden, indem wir mit ihnen zusammenarbeiten, um ihre Positionierung und Strategien in den Bereichen Marketing, Einzelhandel und Lieferkette zu entwickeln. Es bietet den Marken eine allumfassende Lösung, um in China nachhaltig zu wachsen. Derzeit verkaufen viele internationale Marken nur online, grenzüberschreitend über Hongkong, aufgrund bisheriger gesetzlicher Beschränkungen für Tierversuche. Mit der begrüßenswerten Änderung der Gesetzgebung ist S'Young International jedoch perfekt positioniert, um den chinesischen Kunden diese Marken noch näher zu bringen, und zwar durch ihr Offline-Ladengeschäft, das den Verbrauchern die Möglichkeit bietet, die Produkte vor dem Kauf auszuprobieren.

Gleichzeitig wird S'Young International auf drei großen Plattformen – Tmall Global, Douyin (Tik Tok in China) und WeChat – Flagship-Online-Shops für SHUIYANGTANG einführen. Damit wird nicht nur die Omnichannel-Kompetenz des Unternehmens gestärkt, sondern die Kunden werden auch in ihrem neuen Einzelhandelsgeschäft mit QR-Codes unterstützt, die für mehrere Online-Kanäle geeignet sind und die es ermöglichen, bequem online einzukaufen und gleichzeitig die Produkte persönlich zu testen. So entsteht ein wirklich interaktives Einzelhandels-Ökosystem.

SHUIYANGTANG, ein Beauty-Salon

Der 10 Millionen USD teure Concept Store ist über 3200 Quadratmeter groß und in vier Funktionsbereiche sowie einen zusätzlichen Pop-up-Bereich von 800 Quadratmetern aufgeteilt. Mit seinen sachkundigen Schönheitsberatern und dem Einsatz interaktiver KI-Technologie wird SHUIYANGTANG Beauty-Fans aus dem ganzen Land anziehen und ihnen die einzigartige Philosophie, die Geschichte und die Produktvorteile der angebotenen Beauty-Marken näher bringen. Die Bereiche umfassen:

Elite Choice - Mit digitalen Kunstwerken und interaktiven Inszenierungen ist der Elite Choice-Bereich ein Pop-up-Bereich, in dem Marken ihre Geschichte und ihre visuelle Präsenz zeigen können, sowie ein Bereich, in dem die besten Hautpflege- und Schönheitsprodukte vorgestellt werden, die von den Kunden ausgewählt wurden. Der Elite Choice-Bereich basiert vollständig auf realen Verbrauchsdaten und Nutzererfahrungen, was eine einzigartige Interaktion zwischen den Marken und den Kunden ermöglicht.

Formulation Lab - Ein Erlebnisbereich für Hautpflege- und Schönheitsprodukte mit einer Schautafel, auf der Produktvideos und Bilder von großen Marken aus der ganzen Welt gezeigt werden. Der Stand in der Mitte zeigt die Schwerpunktmarken, und das Ambiente und Aussehen des Standes ändert sich je nach Saison und aktuellen Trendthemen. Der Ausstellungsbereich verfügt auch über einen dekorativen Wald, in dem die Kunden die Heilkraft der Pflanzen erleben können.

Perfume Gallery - Ein innovativer, multisensorischer Ort zum Testen von Düften, der visuelle, geschmackliche und olfaktorische Erfahrungen miteinander verbindet, um den Verbrauchern unzählige Überraschungen zu bieten. In einer eleganten und entspannenden Umgebung können die Kunden ihre Lieblingsdüfte aus Hunderten von Nischendüften an den Ausstellungswänden auswählen, während sie einen von den Baristas zubereiteten Kaffee genießen.

Dream Dresser - Ein exquisiter und filigraner Schminktisch mit hochwertigen Nischen-Make-up-Marken aus Übersee. Mit der einstellbaren Beleuchtung bietet die Kommode mehreren Verbrauchern das unvergessliche Erlebnis, ein Beauty-Blogger zu sein, und gibt ihnen die Freiheit, verschiedene neue Produkte in einem kuratierten Raum selbst auszuprobieren.

Erfahrungen mit digitaler Analyse

S'Young International steht an der Spitze der digitalen Technologie, und dies setzt sich im einzigartigen Einkaufserlebnis bei SHUIYANGTANG fort. Den Kunden wird ein KI-Schönheitstest angeboten, mit dem sie auf spielerische und interaktive Weise ihren Hauttyp und die für sie geeigneten Produkte im Geschäft entdecken können. Sobald die Ergebnisse des KI-Tests vorliegen, werden die Kunden mit einem speziellen Beauty-Butler in Kontakt gebracht, der ihnen auf der Grundlage ihres Hauttyps und ihrer Bedürfnisse geeignete Produkte empfiehlt und verschiedene Erlebnisse, Geschenke und Gutscheine anbietet, darunter Styling, Augenbrauenpflege und Make-up-Empfehlungen. Dieses einzigartige digitale Erlebnis macht den Kunden nicht nur neugierig, sondern bietet auch eine effektive Kaufberatung.

SHUIYANGTANG wird sich darauf konzentrieren, exzellente Schönheitsmarken weltweit einzuführen und erhält dabei maximale Unterstützung sowohl bei der Offline-Promotion als auch bei der Präsentation. Die durchschnittlichen Ausgaben in den Mainstream-Kosmetikgeschäften betragen 100 USD, während die Zielgruppe von SHUIYANGTANG voraussichtlich zwischen 300 und 500 USD ausgeben wird.

Marshall Chen, Mitbegründer und CEO von S'Young International, erklärt: „Die Gruppe der Luxuskonsumenten in China umfasst mehr als 5 Millionen Menschen, und SHUIYANGTANG zielt darauf ab, diese Zielgruppe von Verbrauchern offiziell zu bedienen. Zusätzlich zu seiner erstklassigen Lage und der Unterstützung durch ein hochwertiges Einkaufszentrum wird SHUIYANGTANG seine Zielgruppe durch das „Beauty Exhibition-Store-Modell" mit einem einzigartigen digitalen Erlebnis verbinden. Das ist die Zukunft der Schönheit."

Das exklusive Beauty Exhibition-Store-Modell

Um SHUIYANGTANGs „Exhibition-Store" zum Leben zu erwecken, wird S'Young International die weltweit exklusivste Schönheitsausstellung „Genesis of Beauty - 100 Years of Beauty Collection" veranstalten und SHUIYANGTANGs neues Geschäftsmodell „Exhibition-Store" offiziell einführen, um eine neue Einzelhandelskette zu etablieren, von der erwartet wird, dass sie Millionen von lokalen Beauty-Kunden aus dem Luxussegment anzieht.

Marshall Chen fährt fort: „Unser Ziel ist es, Schönheit auf eine unterhaltsame und innovative Weise für unsere Verbraucher erlebbar zu machen. Das S'Young-Team hat diese erstklassige Ausstellung aus Liebe zum Detail ins Leben gerufen und freut sich darauf, dass die Zukunft der Kosmetikbranche in China weiterhin eine Vorreiterrolle spielt. Wir möchten allen Verbrauchern dabei helfen, durch die unterhaltsame, interaktive Vision von SHUIYANGTANG möglichst viel Selbstbewusstsein zu erlangen."

Die Ausstellung, die am 31. August 2022 eröffnet wird, findet begleitend zur Eröffnung des Geschäfts in Changsha und aller künftigen Geschäfte statt. Die 71000 Teile umfassende Sammlung umfasst Schönheits- und Kosmetikkollektionen aus Ost und West und lässt die wichtigsten Momente aus 100 Jahren Schönheit wieder aufleben.

Diese historische Ausstellung im Wert von über 15 Millionen USD zeigt begehrte Originalstücke von berühmten Beauty-Pionieren aus aller Welt, die zum ersten Mal zu sehen sind und von Herrn Qiu, einem prominenten chinesischen Sammler, ausgeliehen wurden. Außerdem wird eine exklusive „Fragrant Mist"-Kunstinstallation zu sehen sein, die eigens für die Ausstellung vom britischen Duftpionier Jo Malone CBE und dem berühmten asiatischen Künstler Lee Seung Koo, dem Gründer von DDINGGU Art IP, konzipiert wurde.

Die Ausstellung auf dem International Finance Square (IFS) wird drei Monate lang, vom 1. September bis zum 30. November, über 100.000 Verbraucher und Beauty-Fans anziehen.

Die Zukunft der Kosmetik in China

Mit dem Wachstum der Marken und der zunehmenden Globalisierung des Geschäfts steigt auch der Bedarf an neuen Kunden und Märkten. Chinas Kosmetikmarkt (der kombinierte Wert des Farbkosmetik- und Hautpflegemarktes) hatte im Jahr 2020 einen Wert von 329,7 Milliarden Yuan (51 Milliarden USD) und wird nach Angaben von Euromonitor International bis 2025 eine konstante jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,18 % aufweisen, wenn sein Gesamtwert 560 Milliarden Yuan (86,7 Milliarden USD) erreichen wird. Diese riesige Chance kann aber auch Herausforderungen mit sich bringen, und wenn eine Marke erfolgreich in China starten will, muss sie einen Partner finden, der diese länderspezifischen Anforderungen bewältigt und ihren Markenwert wachsen und schützen lässt. S'Young International ist seit über 16 Jahren diese Antwort für viele Marken und wird den chinesischen Verbrauchern auch weiterhin Nischen-Luxusmarken aus aller Welt vorstellen. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, das beste CP für die weltweite Beauty-Branche zu werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1889713/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1889712/image_2.jpg

SOURCE S'Young Group Co., Ltd.