Hiconics Eco-energy präsentierte neueste Energiespeicherprodukte auf der EES Europe 2022

HEC-S ist ein Plug-and-Play-System, das Familien eine neue Alternative bietet, die effizient, sicher und einfach zu bedienen ist. Sie hat eine Standby-Eigenverbrauchsleistung von ≤2 W, einen maximalen Wirkungsgrad von 97 % und eine maximale PV-Ladung von 6,5 kW. Darüber hinaus verfügt es über eine auf bis zu 20 kWh erweiterbare Batterie und eine integrierte USV, die bei Stromausfällen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für einen gewissen Zeitraum gewährleistet. Darüber hinaus kann HEC-S zehntausendmal aufgeladen oder entladen werden und kann in einer Höhe von bis zu 2500 m eingesetzt werden. Es entspricht der Schutzart IP65, kann im Freien installiert werden und ist sicher und zuverlässig. Mit einem geringen Betriebsgeräusch von ≤24 Dezibel sorgt HEC-S für ein ruhigeres Umfeld für Ihre Familie. HEC-S unterstützt auch Internetanwendungen für die Stromversorgung, so dass der Systemstatus in Zukunft jederzeit und überall über eine globale Cloud-Plattform/Smart-Control-App überwacht werden kann.