Hiddenfjord получает престижную премию за сокращение выбросов углерода на 94%

«Наша деятельность основана на устойчивом развитии, и мы убеждены, что то, что мы делаем сегодня, не должно наносить вред будущему, — заявил владелец и руководитель компании Hiddenfjord Атли Грегерсен (Atli Gregersen). — Мы с благодарностью принимаем эту награду. Хотелось бы отметить, что когда речь идет о переменах, каждому следует взять на себя больше ответственности за то, что происходит сегодня. Мы отвечаем за все, что творится с планетой, и мы обязаны сохранить ее для будущих поколений — с помощью действий, а не только разговоров об устойчивом развитии».

Компания Hiddenfjord отказалась от перевозки своей продукции авиатранспортом в октябре 2020 года, став первым в мире производителем лосося, который полагается исключительно на экологичные виды транспорта. В своем фильме, выпущенном в честь годовщины этого события, компания подробно описала, как использование океанских грузовых лайнеров для поставок свежего лосося привело к значительному снижению ее углеродного следа.

Помимо этого, лидерство компании Hiddenfjord в области защиты окружающей среды было отмечено британской премией Business Brilliance Awards — компания удостоилась золота в категории «Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды и корпоративного управления». Личный вклад г-на Грегерсена не остался незамеченным — ему вручили премию edie Sustainability Leaders Awards, одну из самых престижных наград в области устойчивого развития бизнеса в Великобритании. Номинация стала отражением усилий компании Hiddenfjord в области защиты морской фауны и обеспечения устойчивого развития на протяжении последних 30 лет. Среди примеров достижений компании — уникальная система вылова лосося без стресса, выращивание мальков на суше, сокращение времени, которое лосось проводит в океане, вследствие чего минимизируется риск появления морских вшей. Совместно с представителями местных властей компания Hiddenfjord выступает за ужесточение ветеринарного законодательства на Фарерских островах, вдохновляя своим примеров другие рыболовные регионы.

Имена победителей будут объявлены 2 февраля 2022 года.

Информация о компании Hiddenfjord

Семейное предприятие по выращиванию лосося на Фарерских островах было основано в 1887 году. Компания уделяет особое внимание качеству и рациональным методам рыболовства. Более подробная информация представлена на веб-сайте hiddenfjord.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1714454/Hiddenfjord_awards.jpg

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