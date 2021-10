Hiddenfjord reduce las emisiones de carbono en el aniversario de su compromiso de sostenibilidad

-Hiddenfjord, el salmonero atlántico, celebra la drástica reducción de las emisiones de carbono en el aniversario de su compromiso de sostenibilidad

El cambio de aviones a barcos para el transporte de su salmón se traduce en una reducción del 94% de las emisiones de CO 2

SØRVÁGUR, Faroe Islands, 11 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Para celebrar el primer aniversario de su compromiso de reducir su huella de carbono, Hiddenfjord, una empresa familiar de piscicultura de las Islas Faroe que suministra salmón fresco a Norteamérica y Europa, comparte una investigación independiente que verifica que casi han eliminado sus emisiones de CO 2 relacionadas con el transporte.

El 10 de octubre del año pasado, Hiddenfjord dejó de utilizar el transporte aéreo, convirtiéndose en el primer productor de salmón del mundo que confía exclusivamente en un transporte de mercancías más sostenible y de bajas emisiones. En una película producida para conmemorar este importante hito, la empresa detalla cómo el uso de buques oceánicos para entregar sistemáticamente salmón fresco y de gran sabor a los clientes de Europa y Norteamérica ha llevado a una notable reducción del 94% de las emisiones de carbono asociadas al transporte de ultramar después de sólo un año.

"Creemos que el salmón está hecho para nadar, no para volar", dijo el consejero delegado Atli Gregersen sobre la notable iniciativa de la empresa para reducir las emisiones de CO 2 . "Y lo que es más importante, creemos que tenemos la responsabilidad, no sólo de entregar el mejor salmón posible, sino de hacerlo de la forma más sostenible".

Aunque la cría de salmón tiene un impacto medioambiental mucho menor que muchas de las proteínas animales más populares, un gran segmento del salmón de piscifactoría se exporta por vía aérea. El transporte aéreo es uno de los principales responsables de las emisiones mundiales de CO 2 . Un informe de 2020 de la organización de investigación noruega SINTEF demostró que el transporte aéreo de mercancías produce unas 50 veces más CO 2 que el transporte marítimo transoceánico.

Para Hiddenfjord, alcanzar este objetivo preservando la calidad de su salmón no ha sido fácil: ha supuesto una gran dosis de ingenio e invención en sus procedimientos operativos. Para lograrlo, la empresa ideó un sistema único de procesamiento y refrigeración para mantener su salmón fresco, al tiempo que se replanteaba toda su cadena de distribución mundial. Y estos esfuerzos innovadores, junto con el sistema único de recolección sin estrés de Hiddenfjord, han servido para mantener la alta calidad de su salmón.

"Hemos demostrado que nuestro salmón sigue siendo igual de bueno que el transportado por vía aérea", dijo Gregersen, al anunciar los resultados de una reciente encuesta realizada por el Centro de Evaluación del Consumidor. En una prueba de sabor a ciegas del salmón enviado por aire y por mar, más de 100 consumidores no pudieron notar la diferencia y calificaron a ambos por igual en las categorías de sabor, textura y aroma. "Gracias a la creación de un sistema único de procesamiento y refrigeración y a la optimización de nuestro proceso de transporte marítimo, en el que controlamos la temperatura del salmón en todo momento, hemos mantenido la alta calidad de nuestro salmón criado en el mar e incluso hemos conseguido que el salmón dure más tiempo."

El eslogan de Hiddenfjord, "criado en la naturaleza", pone de relieve sus prácticas de cría, que también apoyan la sostenibilidad, con corrales de salmón en el mar abierto de las Islas Faroe, situadas a medio camino entre Islandia y Noruega, en el Océano Atlántico Norte. Son conocidos por criar salmón en el entorno de cría más expuesto del mundo. Hiddenfjord también ha conseguido la certificación GLOBALG.A.P., una verificación independiente y transparente de las prácticas de cría responsables en cada fase de la producción.

Además, el salmón de Hiddenfjord se envasa tres horas después de la captura y no contiene antibióticos, hormonas ni GMO. A continuación, el salmón se sella en su fábrica y permanece en una cadena de frío regulada e ininterrumpida hasta que llega a los clientes de más de una docena de países de todo el mundo. Con su nueva práctica de envío por mar, la temperatura del salmón se controla en todo momento, lo que garantiza que llegue fresco y tenga una vida útil más larga.

Acerca de Hiddenfjord

Con raíces que se remontan a 1887, esta empresa de las Islas Faroe de cría de salmón es un negocio familiar que hace hincapié en la calidad y las prácticas de pesca sostenibles. Como empresa independiente, Hiddenfjord se permite tener un enfoque idealista de la sostenibilidad sin la presión constante de los accionistas sobre los beneficios a corto plazo. La eliminación del transporte aéreo de Hiddenfjord y el uso de lugares expuestos para cultivar salmón son ejemplos del enfoque de la empresa en la sostenibilidad. Más información en hiddenfjord.com .

