Hidratação da pele no verão: cuidados pós-sol

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Os dias de verão chegaram e, para curtir o sol com segurança nesse período, separar o filtro solar é uma das primeiras ideias que vem à mente. A proteção do filtro solar é muito importante, mas ainda há mais para fazer pela pele: os cuidados pós-sol também são essenciais para mantê-la bonita e saudável.

Após um período de exposição solar, a pele perde bastante água, causando desconforto, ressecamento e deixando-a suscetível a descascar, o que pode fragilizá-la. Para evitar essa situação, a solução é caprichar na hidratação. Os cremes e loções hidratantes são capazes de reter a água e os nutrientes da pele, reparando os efeitos negativos dessa fase pós-sol, em especial o ressecamento. Com isso, contribuem para uma pele saudável e colaboram para a conquista de um bronzeado mais bonito e uniforme.

Para obter todos os benefícios de uma boa hidratação, é importante optar por um hidratante direcionado ao tipo de pele. Assim, atenderá as necessidades específicas e, consequentemente, entregará melhores resultados. Cetaphil® possui uma linha de hidratantes para o corpo e rosto, e para cada tipo de pele, até as mais sensíveis, proporcionando hidratação profunda e sensação imediata de suavidade.

Além disso, na hora de escolher seu hidratante, o dermatologista é o profissional indicado para recomendar a melhor opção para o seu tipo de pele. Com a proteção adequada e uma boa hidratação, é possível curtir a estação mais quente do ano sem descuidar da saúde da pele. - https://www.cetaphil.com.br/

