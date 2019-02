High 5 Games signe un important engagement vidéoludique avec Mr Green Ltd.

« Ce qui démarque High 5 Games des autres fournisseurs de contenu est la qualité et la quantité. Notre bibliothèque est remplie de succès issus de nos 20 ans d'expérience sur le marché terrestre et nous sommes heureux de les porter vers le marché des jeux d'argent réel par le biais de partenariats de premier plan », a déclaré Anthony Singer, fondateur et PDG de High 5 Games LLC.

Jacqui Gatt, directeur jeux chez Mr Green Ltd a ajouté : « Nous continuons de renforcer et de diversifier notre portefeuille avec le lancement de contenu à grand succès de High 5 Games. Nous croyons que l'élément social et la présence terrestre des jeux s'avèreront fructueux dans nos principaux marchés. De plus, les jeux sont très amusants, captivants et viennent compléter la marque Mr Green. »

High 5 Games continue de développer activement des opportunités, de travailler avec les organes directeurs dans toute l'Europe et aux États-Unis, et poursuit également son objectif de distribution de contenu pour tous les territoires réglementés à partir de son siège social mondial situé au 1 World Trade Center à New York.

Pour plus d'informations concernant les offres B2B de High 5 Games, veuillez contacter BD@H5G.com.

À propos de High 5 Games

Développant ses activités sur les marchés terrestres, en ligne, sociaux et mobiles, High 5 Games a créé plusieurs centaines de jeux, qui sont joués sur six continents et dans plus de 150 pays. High 5 Games exploite High 5 Casino, destination de choix pour la bibliothèque de contenus de machines à sous la plus complète dans la catégorie des casinos, avec près de 17 millions de joueurs à travers le monde, ainsi que plusieurs applications sociales de casino de niche. Le serveur de jeu à distance haut de gamme de la société, High 5 VAULT, intègre plusieurs casinos en ligne à travers le monde et offre une sélection des meilleures marques de la société en matière de jeux d'argent réel. High 5 Games entend devenir le leader mondial de la production et de la distribution de contenus de casinos, et possède des bureaux dans la ville de New York, dans le New Jersey, à Kansas City et à Londres.

Les marques déposées Hoot Loot™, Secrets of the Forest™, Double Da Vinci Diamonds™, et Thundering Buffalo™ et leurs droits d'auteur sont la propriété et/ou enregistrées par IGT aux États-Unis et/ou dans d'autres pays et utilisées sous licence d'IGT.

All That Cash™, Valkyrie Queen™, et The Green Machine Deluxe™ sont des jeux vidéo de machines à sous créés par High 5 Games.

