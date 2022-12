HIGHGATE ANNONCE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE VICEROY HOTELS & RESORTS

NEW YORK, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Une société affiliée des dirigeants de Highgate a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'achat de Viceroy Hotels & Resorts (Viceroy). Le groupe hôtelier primé, basé à Los Angeles, est connu pour ses hôtels de luxe modernes et ses centres de villégiature dans le monde entier, et a été élu l'une des 10 plus grandes marques hôtelières au monde lors des Travel + Leisure World's Best Awards 2022. La marque Viceroy a fait ses débuts en 2000 avec le lancement de Viceroy Santa Monica et a évolué vers un portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature dans des destinations emblématiques telles que Sainte-Lucie, Chicago, Los Cabos et Snowmass.

« Nous sommes enthousiastes pour l'avenir de Viceroy et sommes convaincus que cette acquisition stimulera non seulement l'expansion future de notre marque, mais nous permettra également d'avoir un véritable partenaire, qui offrira un soutien, des possibilités et une collaboration extraordinaires. Cet accord accélérera notre dynamique et renforcera notre position en tant que marque de luxe moderne de premier plan dans notre espace », a déclaré Bill Walshe, PDG de Viceroy.

« Nous sommes ravis de réaliser cette transaction avec Viceroy. Viceroy a bâti une réputation exceptionnelle auprès de sa clientèle, en partie grâce à sa solide culture de service et à son équipe incroyable », a déclaré Richard Russo, directeur principal chez Highgate. « En complétant la plateforme et l'ADN de Viceroy avec la capacité diversifiée de Highgate à croître grâce à des acquisitions immobilières, au développement et aux canaux de croissance tiers, Highgate a l'intention d'ajouter au portefeuille de Viceroy des hôtels avec effet relutif sur la marque qui rehausseront la perception des clients et la notoriété de la marque. De plus, en dotant Viceroy d'une relation exclusive avec la société d'exploitation de Highgate et en lui faisant profiter des avantages de l'échelle de Highgate, nous serons en mesure d'offrir une valeur ajoutée importante aux associés, invités, propriétaires et partenaires. »

« Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Viceroy pour ajouter des hôtels visibles et percutants à la plateforme, et cimenter Viceroy comme l'une des marques d'hôtels de luxe les plus remarquables dans l'industrie », a poursuivi Richard Russo. « Au cours des prochains mois, nous annoncerons des ajouts intéressants au portefeuille dans les grands marchés urbains et certaines destinations de villégiature qui feront appel à la qualité et au service de luxe distinctifs pour lesquels Viceroy est reconnue depuis longtemps. »

La transaction devrait être conclue au début de l'année 2023. Pour plus d'informations sur Highgate, consultez le site Highgate.com .

À PROPOS DE HIGHGATE :

Highgate est une société de gestion immobilière de premier plan avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Highgate a 30 ans d'expérience en tant que gestionnaire d'investissement, partenaire d'exploitation et développeur pour des Société d'investissement immobilier cotée (SIIC), des sociétés de capital-investissement, des fonds souverains, des particuliers à valeur nette élevée et d'autres investisseurs institutionnels. Avec un accent particulier sur l'immobilier hôtelier, le portefeuille de Highgate comprend plus de 500 hôtels en propriété et/ou en gestion, soit plus de 84 000 chambres aux Etats-Unis, en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les capacités de Highgate s'étendent aux secteurs verticaux adjacents de l'immobilier, notamment les immeubles multifamiliaux, les locations à court terme et l'immobilier diversifié dans le secteur de la santé, ainsi que les investissements dans des titres liés à l'immobilier, des plateformes technologiques et des activités d'exploitation liées à l'hébergement. Highgate a des bureaux à New York, Dallas, Los Angeles, Londres, Miami, Seattle et Waikiki. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.highgate.com

À PROPOS DE VICEROY HOTELS & RESORTS :

Viceroy Hotels & Resorts est une marque mondiale de luxe moderne, qui inspire les voyageurs par des expériences uniques et authentiques, alliant un design provocateur et un service intuitif. Les destinations dynamiques immergées dans la communauté et la culture locales sont au cœur de l'expérience des invités du Viceroy, et pour mieux servir les voyageurs, la marque a établi trois catégories d'hôtels uniques : la collection Icon composée de propriétés inégalées offrant des expériences somptueuses, la série Lifestyle , qui propose des séjours énergisants dans des lieux dynamiques, et les retraites urbaines , basées dans des villes audacieuses et excentriques. Le portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature Viceroy se trouve dans de nombreuses destinations époustouflantes et convoitées, notamment Los Cabos, Santa Monica, Chicago, Beverly Hills, Riviera Maya, Snowmass, San Francisco, Washington D.C. et Sainte-Lucie. En 2020, la marque s'est étendue au D.C. avec l'ouverture du Viceroy Washington DC et de l'Hôtel Zena (Washington D.C.). Par ailleurs, Viceroy est en train de développer son portefeuille international avec l'ouverture récente de Viceroy Kopaonik Serbia et l'ouverture à venir, en 2023, de l'hôtel Viceroy à Ombria Resort Algarve, au Portugal, et en 2024, de l'hôtel Viceroy Bocas Del Toro Panama, au Panama. En outre, Viceroy a été nommé dans le top 10 des 25 meilleures marques hôtelières lors des Travel + Leisure World's Best Awards 2022.

Viceroy pour tous, l'engagement indéfectible de Viceroy en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion envers ses collaborateurs et invités, est présenté sur le site à l'adresse ci-après : www.viceroyhotelsandresorts.com/about-us/diversity-equity-inclusion .

Viceroy est membre de la Global Hotel Alliance (GHA) DISCOVERY, un programme de fidélisation unique offrant des avantages et des expériences exclusives à ses membres dans plus de 800 hôtels à travers le monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.viceroyhotelsandresorts.com. . Suivez Viceroy sur Facebook et Instagram .

