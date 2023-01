HIGHGATE ÉTEND SON EMPREINTE EUROPÉENNE

La société lance HG Portugal et développe sa plateforme au Royaume-Uni

LONDRES, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Highgate , une société de gestion hôtelière, d'investissement, de technologie et de développement de premier plan, a annoncé deux développements européens importants : le lancement de HG Portugal et la relance de l'hôtel Dorsett City à Londres.

Salgados Palace

HG Portugal commence avec 18 hôtels couvrant l'Algarve, Lisbonne, Porto et plusieurs autres marchés du Portugal. Le portefeuille comprend des hôtels opérant dans les familles de marques Hilton et IHG, ainsi que plusieurs hôtels indépendants remarquables tels que Cascade Resort, Salgados Palace et Sao Rafael Atlantico. Il y a des boutiques-hôtels lifestyle, des hôtels urbains à service complet, des resorts de luxe en bord de mer et de grands centres de congrès, chacun d'entre eux faisant appel aux compétences essentielles du portefeuille mondial de Highgate.

Dans le cadre de la mise en place d'une capacité opérationnelle de premier ordre au Portugal, Highgate a nommé Alexandre Solleiro au poste de directeur général de HG Portugal. Alexandre compte plus de 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie au Portugal et est accompagné par une équipe de direction spécialisée dans chaque discipline. Alexandre et l'équipe de HG Portugal s'appuieront sur les plateformes et les ressources existantes de Highgate en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine, tout en apportant une expérience spécifique au pays.

Highgate apporte au marché portugais une expérience globale en tant que propriétaire/exploitant sur des marchés de destination de loisirs ainsi que dans des hôtels de marque, lifestyle et urbains. La société ajoute une valeur distincte à ses hôtels gérés grâce à une plateforme conçue pour optimiser l'efficacité opérationnelle, la distribution et le développement de concepts hôteliers.

« Cette acquisition représente une excellente opportunité d'ajouter des actifs bien localisés à la plateforme de Highgate et d'évoluer immédiatement dans une région qui connaît une croissance séculaire exceptionnellement forte », a déclaré Nicholas Mellis, vice-président des acquisitions et du développement chez Highgate. « Nous sommes impatients de mettre à profit les capacités et les connaissances de la plateforme de gestion d'environ 500 hôtels de Highgate pour lancer cette plateforme d'exploitation dédiée au Portugal. Nous voulons aussi continuer à nous développer en Europe. »

Le lancement de HG Portugal fait suite à deux ajouts sur le marché britannique, annoncés en octobre 2021 : Le Dorsett City à Londres et le Grosvenor House Suites dans le quartier de Mayfair à Londres. À compter du 1er mars 2023, Highgate commencera également à exploiter le Dorsett City avec un nouveau concept dans le cadre d'un repositionnement plus vaste.

« Le lancement de HG Portugal complète la récente réapparition de Highgate dans l'espace de gestion britannique, en orientant notre activité éprouvée vers des opportunités stratégiques mondiales », déclare Arash Azarbarzin, directeur général de Highgate. « Nous appliquerons notre approche innovante, affinée au cours des 30 dernières années, aux opérations, à la distribution, à la restauration, à la marque et au positionnement à un moment remarquable pour le Portugal. De plus en plus de voyageurs découvrent sa splendeur et en font une destination de choix. »

À propos de Highgate

Highgate est un acteur majeur de l'investissement immobilier et de la gestion hôtelière avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Highgate a 30 ans d'expérience en tant que gestionnaire d'investissements, partenaire opérationnel et développeur pour des sociétés de placement immobilier, des sociétés de capital-investissement, des fonds souverains, des particuliers fortunés et d'autres investisseurs institutionnels. Avec un accent particulier sur l'immobilier hôtelier, le portefeuille de Highgate comprend plus de 500 hôtels en propriété et/ou en gestion, soit plus de 80 000 chambres, aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les capacités de Highgate s'étendent aux secteurs verticaux immobiliers adjacents, dont l'immobilier multifamilial, les locations à court terme et l'immobilier de santé diversifié, ainsi que les investissements dans les titres liés à l'immobilier, les plateformes technologiques et les entreprises opérationnelles liées à l'hôtellerie. Highgate possède des bureaux à Londres, New York, Dallas, Miami, Seattle et Waikiki. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.highgate.com

