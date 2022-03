HIGHGATE PASSA A OPERAR PORTFÓLIO PREMIADO DE HOTÉIS NO PERU

A Highgate traz para o mercado do CALA a melhor abordagem de gestão na categoria, usando tecnologia inovadora e recursos práticos no mercado com uma perspectiva única que combina a cultura local com a experiência, percepção e escala globais.

O portfólio do Peru é composto por propriedades da marca Marriott em locais irreplicáveis, classificadas como as melhores da categoria nas suas respectivas marcas. Elas incluem o Palacio del Inka Hotel, um Luxury Collection Hotel em Cusco, o Tambo del Inka, um Luxury Collection Resort em Urubamba, o Hotel Paracas, um Luxury Collection Resort, o Aloft Lima Miraflores, o AC Hotel Lima Miraflores e o Westin Lima Hotel & Convention Center.

Essas propriedades unem-se ao atual portfólio CALA da Highgate, que engloba uma coleção diversificada de hotéis e resorts, incluindo: The Ocean Club, um Luxury Collection Resort na Costa Norte, na República Dominicana, o AC San Juan, o Aloft Tulum no México, o Acoya Curaçao Resort, o BRIX hotel, um hotel Autograph Collection em Port of Spain, em Trinidad e o ROK hotel, um hotel Tapestry Collection em Kingston, na Jamaica. No início deste ano, a Highgate também anunciou que havia adquirido e assumido a gestão do Embassy Suites by Hilton San Juan Hotel & Casino.

Para supervisionar o portfólio da CALA, que abrange mais de 13 países, incluindo Aruba, Belize, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Jamaica, México, Peru, Porto Rico, St. Lucia, Trinidad e Turks e Caicos, a Highgate nomeou Marco A. Selva, que recentemente ingressou como vice-presidente sênior de operações de luxo e estilo de vida.

"Estamos honrados por ter a concessão da gestão do prestigioso portfólio do Urbanova", disse Arash Azarbarzin, CEO da Highgate. "Há uma enorme oportunidade de crescimento em todo o Peru e esperamos personalizar nosso estilo de hospitalidade, ativações e a melhor gestão de receita para as necessidades de cada região. Com Marco no comando de uma equipe e coleção de hotéis tão excepcionais, estabeleceremos um novo padrão para a gestão hoteleira no país. Os viajantes em todo o mundo estão cada vez mais atraídos pela beleza e vibração cultural do Caribe e da América Latina, e a Highgate estará no centro do desenvolvimento desses destinos excepcionais."

"Nossa busca por uma empresa de gestão atraiu um campo altamente competitivo de parceiros potenciais, mas sabíamos que a Highgate oferecia uma perspectiva centrada no proprietário e um padrão de excelência incomparável", disse Hugo Desenzani, CEO do Urbanova. "Nossos ativos exclusivos e talentos fantásticos, sob a gestão e liderança da Highgate, apresentarão resultados incríveis e elevarão o padrão de hospitalidade na região."

Sobre a Highgate

A Highgate é uma empresa líder em investimentos imobiliários e gestão hoteleira amplamente reconhecida como inovadora no setor. A Highgate é o principal operador nas principais cidades de acesso aos EUA, incluindo Nova York, Boston, Miami, São Francisco e Honolulu, com uma presença crescente na Europa, no Caribe e na América Latina. A empresa de hotelaria e restauração fornece orientação especializada em todas as etapas do ciclo da propriedade, desde o planejamento e desenvolvimento por meio de recapitalização ou alienação. A Highgate tem um histórico comprovado de desenvolvimento de seu portfólio diversificado de marcas de hotéis de estilo de vida sob medida, marcas tradicionais e hotéis e resorts independentes com programação contemporânea e inteligência digital. A empresa utiliza ferramentas de gestão de receita líderes do setor que identificam e preveem com eficiência a dinâmica do mercado em evolução para impulsionar o desempenho superior e maximizar o valor dos ativos. Com uma equipe executiva composta por alguns dos líderes mais experientes em gestão hoteleira, a empresa é uma parceira de confiança para os principais grupos proprietários e as principais marcas de hotéis. A Highgate mantém escritórios corporativos em Nova York, Dallas, Londres, Miami, Seattle e Waikiki. www.highgate.com.

Sobre o Urbanova

O Urbanova é um grupo imobiliário peruano com aproximadamente USD 2 bilhões em ativos sob gestão. Seu portfólio sem igual em locais premium combina mais de 170 mil pés quadrados (cerca de 15.700 metros quadrados) de edifícios comerciais de primeira linha, cinco shoppings centers, o melhor portfólio de hotéis do país e um vasto estoque de terrenos a ser desenvolvido. Aproveitando sua capacidade de desenvolver e operar várias classes de ativos, bem como um conhecimento incomparável do mercado local, o Urbanova desenvolveu dois conglomerados onde os peruanos vão viver, trabalhar e se divertir. A Intursa, sua coligada, possui nove hotéis em todo o Peru, incluindo hotéis icônicos da cidade, como os Westin Lima e JW Lima, resorts de luxo em locais remotos, hotéis históricos em Cusco e hotéis de serviços selecionados de estilo de vida em bairros vibrantes da cidade. Urbanova Inmobiliaria

FONTE Highgate

