Highlander Partners annonce l'acquisition de SanoVita en Roumanie

Depuis sa création, la marque SanoVita (qui signifie « vie saine » en latin) se pose comme une alternative plus saine aux aliments traditionnels. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment des collations, des céréales, des gâteaux de riz, du tofu, des mueslis et des mélanges de noix et de graines. Ses fondateurs ont insufflé dans l'entreprise leur profonde conviction que la nutrition est la clé d'une vie saine, anticipant et contribuant au virage des consommateurs vers de meilleures habitudes alimentaires en Roumanie. Cette tendance en est encore à ses débuts dans le pays et s'amplifie rapidement.

Le portefeuille de Highlander comprend une variété d'entreprises du secteur agroalimentaire du monde entier. Le cabinet prévoit d'accélérer la croissance de SanoVita en introduisant de nouveaux produits, en améliorant les capacités des usines de production existantes et en poursuivant ses fusions et acquisitions stratégiques. Parallèlement, Highlander compte maintenir la culture et l'engagement de SanoVita, qui s'attache à offrir les plus hauts niveaux de qualité.

Raluca Nita, directrice générale de Highlander Partners, a déclaré : « Nous sommes très heureux que SanoVita marque notre deuxième investissement en Roumanie en moins d'un an. Nous pensons que l'entreprise dispose d'un fort potentiel de croissance qui va se développer grâce à la plus grande sensibilisation des consommateurs et l'innovation produit. Cette acquisition souligne la volonté de Highlander d'investir dans des entreprises portant des marques de haute qualité ; en particulier, Highlander a une solide expérience dans le secteur agroalimentaire et se réjouit d'en faire bénéficier à SanoVita. »

Les fondateurs de SanoVita s'associeront à Highlander et continueront de contribuer au développement de l'entreprise. « Nous sommes ravis de travailler avec Highlander, qui a démontré à maintes reprises sa volonté de créer de la valeur à long terme pour les entreprises de son portefeuille. Nous comptons sur Highlander pour préparer SanoVita à passer à la prochaine étape dans sa croissance tout en préservant les valeurs ancrées dans la culture de SanoVita. Avec un meilleur soutien opérationnel et stratégique, nous continuerons à étendre notre position sur le marché et à renforcer la marque de SanoVita, qui bénéficie déjà d'une forte popularité auprès des consommateurs sur le marché roumain », ont déclaré les fondateurs de SanoVita, Cornel Soare, Ion Dan et Dumitru Dan.

Jeff L. Hull, PDG de Highlander Partners, a ajouté : « Nous sommes impatients d'appliquer notre expertise du secteur alimentaire à SanoVita. L'entreprise est aujourd'hui extrêmement bien positionnée et nous pensons que nous pouvons faire passer la marque au niveau supérieur en accélérant l'innovation et en élargissant la distribution. En outre, nous sommes convaincus que notre approche reposant sur l'achat et le développement portera ses fruits dans ce secteur, comme elle l'a fait dans d'autres parties du monde. Nous ciblerons les entreprises ayant un fort potentiel de croissance et un excellent capital marque pour compléter le portefeuille de produits de SanoVita en poursuivant nos fusions et acquisitions stratégiques. »

Kinstellar a agi à titre de conseiller juridique de Highlander Partners et TS Partners a agi à titre de conseiller financier et fiscal, tandis que RTPR Allen & Overy a agi à titre de conseiller juridique des fondateurs de SanoVita.

À propos de SanoVita

SanoVita est née en 1995 du désir d'éduquer et de changer le mode de vie et les habitudes alimentaires des Roumains. SanoVita est l'un des acteurs les plus importants du marché de la santé et des produits alimentaires végétariens en Roumanie et fait figure de pionnier dans des catégories comme les céréales et le muesli. Aujourd'hui, le portefeuille de SanoVita comprend une variété de céréales, de collations saines et de produits biologiques.

À propos de Highlander Partners, L.P.

Highlander Partners, L.P. est un cabinet d'investissement privé basé à Dallas qui gère environ 2 milliards de dollars d'actifs. Le cabinet investit dans des entreprises de secteurs ciblés dans lesquels ses dirigeants ont une solide expérience en matière d'exploitation et d'investissement. Highlander utilise une approche d'investissement reposant sur l'achat et le développement (buy and build) et crée de la valeur en aidant les entreprises à croître de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour plus d'informations, visitez www.highlander-partners.com.

