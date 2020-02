Highlander Partners annonce la signature d'un accord définitif pour la vente d'Akomex Group

VARSOVIE, Pologne, 5 février 2020 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P., un important cabinet d'investissement privé sur le marché intermédiaire situé à Dallas, Texas, avec des bureaux en Europe centrale, a annoncé la signature d'un accord définitif pour la vente d'Akomex Group, sous réserve de l'approbation de l'agence antimonopole polonaise (UOKiK). Akomex est l'un des principaux fabricants d'emballages en Europe centrale, spécialisé dans les cartons solides de haute qualité, les brochures, les étiquettes, les plateaux et les feuilles laminées pour les secteurs pharmaceutique, alimentaire, électronique, technologique, des soins personnels et de l'électroménager. Akomex, dont le siège social se trouve en Pologne et qui a été fondée en 1993, possède deux usines de fabrication en Pologne et une usine de transformation au Danemark, produisant plus de 1,8 milliard d'articles par an.

La société est acquise par Sebastian Śliwa, cofondateur d'Akomex et actuel actionnaire minoritaire, conjointement avec la direction et le soutien d'AMC Capital IV S.c.Sp., un fonds conseillé par Mezzanine Management.

Highlander a acquis une participation majoritaire dans Akomex en 2010, entreprenant une importante expansion de capacité grâce à de nouvelles installations et des équipements de production de pointe à Starogard Gdanski, en Pologne. En 2014, Akomex a acquis Druk Pak à Aleksandrów Kujawski, en Pologne, pour diversifier davantage son offre dans le domaine de l'emballage pharmaceutique. Cette acquisition a été suivie par l'achat du producteur d'emballages danois Planopack de Herning, au Danemark, en 2018. L'association de ces trois sociétés a donné naissance à l'une des plus grandes entreprises d'emballage d'Europe centrale, au service de nombreux producteurs alimentaires et pharmaceutiques de premier plan dans le monde.

« Après plus de neuf ans et deux importantes acquisitions complémentaires, dont une opération de privatisation, nous sommes très satisfaits des résultats et de l'aboutissement d'Akomex Group. L'équipe de direction a accompli un travail incroyable pour intégrer les activités dans une entreprise d'emballage de premier plan, au service des plus grands noms des secteurs alimentaire et pharmaceutique », a déclaré Artur Dzagarow, associé directeur du bureau de Highlander à Varsovie.

« Akomex est un exemple parfait de l'approche patiente par capitaux entreprise par Highlander. Nous sommes propriétaires d'Akomex depuis 2010, et nous avons considérablement étendu ses installations et ses capacités par des investissements en capital, investi dans une gestion professionnelle et réalisé des acquisitions très importantes et stratégiques », a ajouté Jeff L. Hull, le président-directeur général de Highlander. M. Hull a poursuivi : « Nous sommes très satisfaits du travail accompli par Grzegorz Łajca, le président-directeur général d'Akomex Group, et par son équipe pour faire d'Akomex un leader en Europe centrale. Nous leur souhaitons, ainsi qu'à Sebastian, beaucoup de succès dans leur future entreprise. Nous pensons qu'Akomex est très bien placé pour réussir à l'avenir. »

Rothschild & Co (Rothschild & Co Polska - www.rothschildandco.com) a agi comme conseiller financier exclusif de Highlander et GESSEL (www.gessel.pl) comme conseiller juridique de Highlander.

CIC Corporate Finance (www.cic.pl) a agi en tant que conseiller de transaction pour Sebastian Śliwa et Mezzanine Management. Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com) et Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com) ont agi comme conseillers juridiques. En outre, EY a effectué une analyse de diligence raisonnable.

À propos de Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. est un cabinet d'investissement privé situé à Dallas qui gère plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Le cabinet se concentre sur les investissements dans des entreprises de secteurs ciblés dans lesquelles les dirigeants ont une expérience significative en matière d'exploitation et d'investissement, et notamment dans les secteurs tels que la fabrication de base, l'alimentation, les produits chimiques, les matériaux de construction, les produits de consommation et autres. Highlander Partners utilise une approche d'investissement « buy and build » (achat et développement), créant de la valeur en aidant les entreprises à se développer de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.highlander-partners.com.

À propos de Mezzanine Management

Mezzanine Management investit actuellement à partir d'Accession Mezzanine Capital IV, qui a clôturé l'exercice 2018 à 264 millions d'euros et qui est le plus grand véhicule du cabinet à ce jour. Le cabinet ajoute une stratégie de prêt direct à sa plateforme de dette privée régionale pour répondre à l'opportunité croissante, mais insuffisamment satisfaite sur son marché principal d'Europe centrale. Mezzanine Management est le conseiller exclusif du groupe de fonds Accession Mezzanine Capital, dont le total des investissements dépasse 700 millions d'euros. Mezzanine Management est présent en Europe centrale et orientale depuis 2000 grâce à ses bureaux de Vienne, Varsovie, Bucarest, Budapest et Prague. Le portefeuille d'investissement des fonds est diversifié, avec plus de 50 transactions dans 12 pays des PECO. Les fonds sont soutenus par des investisseurs institutionnels réputés, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds européen d'investissement et un certain nombre de banques, de fonds de fonds, de fonds de pension et de compagnies d'assurance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.mezzmanagement.com.

