Highlander Partners ogłasza sprzedaż Rotometalu

WARSZAWA, Polska, 10 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P. („Highlander"), wiodąca prywatna firma inwestycyjna na środkowym rynku z siedzibą w Dallas w stanie Teksas, z biurami w Europie Środkowej, ogłosiła dziś sprzedaż spółki ze swojego portfela, Rotometal („Rotometal" lub „Spółka"), w ramach wykupu menedżerskiego prowadzonego przez Grzegorza Dołbniaka, obecnego dyrektora generalnego Rotometal.

Spółka Rotometal z siedzibą w Świebodzinie jest zajmuje się projetkowaniem i produkcją wyrobów dla branży drukarskiej i poligraficznej. Cylindry drukowe i magnetyczne firmy Rotometal to kluczowe narzędzia precyzyjne dla producentów etykiet do produktów konsumenckich. Spółka skutecznie konkuruje z największymi podmiotami na świecie w swoim segmencie rynku ze względu na unikalną wiedzę techniczną, innowacyjną i wyjątkową ofertę produktów i silne relacje z klientami budowane od wielu lat. Rotometal to czołowy producent narzędzi obrotowych do maszyn drukarskich w Polsce, o znaczącym udziale na rynku w Europie, który dynamicznie rozwija się na arenie międzynarodowej.

Highlander przejął pakiet kontrolny w spółce Rotometal w 2017 r., inwestując znaczne środki w nowe i innowacyjne produkty, zwiększając możliwości produkcyjne i budując nowy międzynarodowy zespół sprzedażowy z bezpośrednim pokryciem kluczowych rynków w Europie, USA i Azji. Grzegorz Dołbniak został dyrektorem generalnym Rotometal w 2019 r. W okresie sprawowania tej funkcji uzyskał stabilny wzrost, i niemal podwoił wskaźnik zysku EBITDA, pomimo wpływu pandemii COVID-19 zarówno na Rotometal, jak i na klientów spółki.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakończenia tej transakcji i cieszymy się, że Grzegorz zostanie akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny. Jesteśmy pod wrażeniem wyników Grzegorza i jego zespołu w ostatnich trzech latach, i odkąd jesteśmy właścicielami spółki poczyniliśmy ogromne inwestycje nastawione na dalszy rozwój i sukcesy Rotometalu w przyszłości. Patrzenie na taki sukces jest bardzo satysfakcjonujące" – powiedział Jeff L. Hull, prezes i dyrektor generalny spółki Highlander.

„Bardzo cieszą nas efekty pracy Grzegorza i jego zespołu. Dokonali czegoś niesamowitego, sprawiając, że Rotometal stał się liderem w Europie Środkowej. Życzymy im samych sukcesów na drodze dalszego rozwoju spółki" – powiedział Artur Dzagarow, partner zarządzający w polskim biurze Highlander Partners Central Europe.

Rotometal

Flagowe produkty spółki Rotometal to wykonywane na zamówienie cylindry magnetyczne i drukowe dla branży drukarskiej i poligraficznej. Działalność spółki realizowana jest w jej siedzibie w Świebodzinie, gdzie zatrudnionych jest 160 pracowników. Założona w 2006 r., spółka Rotometal sprzedaje swoje produkty klientom z całego globu, w tym z USA, Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. to prywatna firma inwestycyjna z Dallas, która zarządza aktywami o wartości ponad 2 miliardów USD. Firma koncentruje swoje wysiłki na realizacji inwestycji w takie przedsiębiorstwa należące do wybranych sektorów, w których dyrektorzy posiadają znaczące doświadczenie operacyjne i inwestycyjne. Highlander Partners jest firmą działającą na zasadzie zakupu i rozbudowy w ramach inwestycji, wspierając firmy w rozwoju organicznym i przez nabycia. Więcej informacji na stronie https://highlander-partners.com/

