Highlander Partners oznamuje prodej společnosti Rotometal

VARŠAVA, Polsko, 10. května 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Highlander Partners, L.P. (dále „Highlander"), přední soukromá investiční společnost na středním trhu se sídlem v texaském Dallasu a pobočkami ve střední Evropě, dnes oznámila prodej své portfoliové společnosti Rotometal (dále „Rotometal" nebo „Společnost") v rámci odkupu managementem vedeného současným generálním ředitelem společnosti Rotometal Grzegorzem Dołbniakem.

Společnost Rotometal se sídlem v polském Świebodzinu je zakázkovým konstruktérem a výrobcem produktů pro tiskařský a zpracovatelský průmysl. Magnetické a tiskařské válce společnosti Rotometal jsou klíčovými přesnými nástroji pro výrobce etiket spotřebního zboží. Společnost úspěšně konkuruje největším světovým hráčům ve svém tržním segmentu díky jedinečnému technickému know-how, inovativní a ojedinělé nabídce výrobků a silným vztahům se zákazníky, které si vytváří již řadu let. Společnost Rotometal je předním výrobcem rotačních nástrojů pro tiskařské stroje v Polsku s významným podílem na evropském trhu a zažívá rychlý mezinárodní růst.

Společnost Highlander získala většinový podíl ve společnosti Rotometal v roce 2017 a provedla významné investice do nových a inovativních výrobků, rozšíření výrobních kapacit a vybudování nového mezinárodního prodejního týmu s přímým pokrytím klíčových trhů v Evropě, USA a Asii. V roce 2019 nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Rotometal Grzegorz Dołbniak, který během svého působení dosáhl setrvalého růstu. Za jeho vedení se hodnota EBITDA téměř zdvojnásobila, a to i přes dopad pandemie COVID-19 na společnost Rotometal a její zákazníky.

„Jsme velmi rádi, že jsme tuto transakci dokončili, a těší nás, že se majoritním akcionářem stal právě Grzegorz. Výkonnost jeho a jeho týmu v uplynulých třech letech na nás udělala skutečný dojem. Během našeho vlastnického období jsme do společnosti výrazně investovali, abychom Rotometalu zajistili pozici pro další růst a budoucí úspěchy. Je velmi potěšující vidět tak úspěšný výsledek," uvedl prezident a generální ředitel společnosti Highlander Jeff L. Hull.

„Nikdo si to nezaslouží víc, než Grzegorz a jeho tým. Odvedli neuvěřitelný kus práce, aby Rotometal dostali ve střední Evropě na špičku. Přejeme jim hodně štěstí při dalším rozvoji společnosti," dodal Artur Dzagarow, řídící partner pobočky Highlander Partners Central Europe v Polsku.

Jako právní poradce společnosti Highlander pro tuto transakci působila společnost Clifford Chance (cliffordchance.com).

O společnosti Rotometal

Vlajkovými produkty společnosti Rotometal jsou zakázkově vyráběné magnetické a tiskařské válce pro tiskařský a zpracovatelský průmysl. Společnost působí v jediném závodě v polském Świebodzinu a zaměstnává 160 pracovníků. Společnost Rotometal byla založena v roce 2006 a své výrobky prodává zákazníkům po celém světě, včetně USA, Evropy, Asie a Blízkého východu a Afriky.

O společnosti Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. je soukromá investiční společnost se sídlem v Dallasu, která spravuje aktiva v hodnotě více než 2 miliardy USD. Firma se zaměřuje na investice do podniků v cílových odvětvích, v nichž mají její ředitelé značné provozní a investiční zkušenosti. Společnost Highlander Partners uplatňuje investiční přístup „buy and build" a vytváří hodnotu tím, že pomáhá společnostem růst jak organicky, tak prostřednictvím akvizic. Další informace naleznete na adrese www.highlander-partners.com.

