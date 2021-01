Highlands Investments lance la première offre de culture sous contrat en Afrique, Canna-Tract™

Highlands Investments, un cultivateur agréé de cannabis de qualité supérieure et de qualité médicale à faible coût, lance aujourd'hui Canna-Tract™

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- « Canna-Tract est la première offre de culture contractuelle de cannabis en Afrique. Canna-Tract offre aux clients qui souhaitent cultiver des volumes commerciaux de cannabis de qualité médicale la possibilité de le faire sans avoir à obtenir une licence ou à investir le capital important nécessaire pour garantir un produit de qualité médicale. Nous pensons que notre modèle de coût par hectare permettra d'obtenir l'un des coûts de culture par gramme les plus bas à l'heure actuelle », déclare Mark Corbett, directeur général de Highlands Investments.

Avec son climat de culture exceptionnel et son faible coût de production, le Lesotho est un endroit idéal pour cultiver des volumes commerciaux de cannabis. En 2017, Highlands Investments (anciennement Canopy Growth Africa) a obtenu l'une des premières et des plus importantes licences du gouvernement du Lesotho pour cultiver, fabriquer, fournir, importer et exporter des produits médicaux à base de cannabis, notamment des fleurs, du pétrole, des distillats et des isolats.

Highlands a deux sites au Lesotho, le site principal est à Kolojane. Plus de 35 millions de dollars ont été investis par Canopy Growth, la plus grande entreprise de cannabis au monde par la capitalisation boursière, pour développer les sites, qui sont maintenant entièrement détenus par Highlands. Chaque site comprend des installations de culture, de traitement et de conditionnement à la pointe de la technologie, conformes aux réglementations internationales et locales. Après trois récoltes réussies, Highlands entrent maintenant dans leur quatrième saison de croissance, la récolte aura lieu en mars/avril.

Avec Canna-Tract, les entreprises peuvent cultiver le cannabis selon leurs besoins spécifiques sous les soins de l'équipe hautement spécialisée d'agronomes, de scientifiques, de pharmaciens et d'ingénieurs de Highlands, qui prennent l'entière responsabilité de la culture, de la récolte et du traitement de la fleur de cannabis. Les clients peuvent sélectionner ou fournir la génétique et choisir la forme du produit final (fleur ou extrait). L'engagement de culture minimum est de 0,5 hectare. Différents plans de paiement sont disponibles. Les plantes sont étiquetées RFID et cultivées sous abri et sous filet conformément aux exigences des BPA. Les clients reçoivent des rapports mensuels sur la culture et ont accès à un flux de télésurveillance (CCTV) 24 heures sur 24. Après la récolte et la transformation, le produit est stocké dans l'entrepôt de Highlands jusqu'à ce qu'il soit prêt à être expédié vers sa destination finale.

Highlands Investments est une entreprise diversifiée dans le domaine du cannabis. Nous cultivons, traitons et emballons des fleurs de cannabis THC et CBD de haute qualité pour la production de produits de cannabis de qualité médicale. La qualité de notre cannabis a été vérifiée par des tests de laboratoire indépendants et il est produit dans des installations de pointe à des coûts nettement inférieurs à ceux de nos homologues internationaux.

