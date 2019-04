Hikvision annonce ses résultats de l'exercice 2018 et du premier trimestre 2019

HANGZHOU, Chine, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- Hikvision, premier fournisseur mondial de produits et solutions de sécurité innovants, dévoile ses résultats financiers pour l'exercice 2018. Le rapport annuel fait état d'un produit d'exploitation total de 49,84 milliards RMB, en progression de 18,93 % par rapport à l'année précédente Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s'est élevé à 11,35 milliards RMB, ce qui correspond à une croissance de 20,64 % en comparaison à 2017.

En 2018, le produit d'exploitation total sur le marché intérieur a atteint 35,65 milliards RMB, soit une croissance annuelle de 20,18 %, tandis que le produit d'exploitation à l'étranger s'est chiffré à 14,19 milliards RMB, soit une croissance de 15,90 % d'une année sur l'autre.

Principales données comptables



2018 2017 Variation sur

sur un an

(%) Produit d'exploitation (RMB) 49 837 132 481,61 41 905 476 572,07 18,93 % Bénéfice net attribuable

aux actionnaires de la société

(RMB) 11 352 869 241,32 9 410 855 084,82 20,64 %

Les résultats globaux étaient satisfaisants compte tenu de la complexité de l'environnement commercial et du ralentissement de l'économie nationale chinoise.

En 2018, Hikvision a poursuivi son expansion en augmentant le nombre de centres d'affaires locaux au niveau provincial et a ouvert cinq nouvelles filiales à l'étranger ainsi que de nombreuses succursales. Portée par la confiance dans son potentiel de croissance future, la société a maintenu un niveau élevé d'investissement en R&D et compte aujourd'hui plus de 16 000 ingénieurs en recherche et développement. L'effectif total a augmenté de 31 %, le total se chiffrant à plus de 34 000 employés.

D'autre part, la société a lancé avec succès de nouveaux produits, technologies et solutions. Parmi ces nouveautés figurent notamment la plateforme ouverte Hikvision AI qui a été encore renforcée pour accélérer le déploiement d'applications intelligentes ; la nouvelle génération de caméras intelligentes de la série DarkFighterX offrant plus de clarté dans les endroits sombres ; et les terminaux de reconnaissance faciale qui améliorent l'exploitation de bâtiments, la gestion des effectifs et les opérations de sécurité.

L'année dernière, Hikvision a également poursuivi ses investissements dans de nouveaux domaines d'activité. L'activité Smart Home EZVIZ (maison intelligente) a affiché une croissance robuste et maintenu sa rentabilité, tandis que HikRobotics a commencé à devenir rentable. Des investissements complémentaires ont également été faits dans d'autres nouvelles entreprises, telles que Hikvision Automotive Electronics (électronique automobile) et Hikvision Intelligent Storage (stockage intelligent).

Parallèlement, Hikvision annonce aussi ses résultats financiers du premier trimestre 2019, lesquels font état d'un produit d'exploitation total de 9,94 milliards RMB, en hausse de 6,17 % pour la même période en 2018. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s'est élevé à 1,54 milliard RMB, reflétant une baisse de 15,41 % en glissement annuel. Toutefois, vu l'augmentation récente des possibilités commerciales sur le marché intérieur et la croissance stable sur les marchés étrangers, la société porte une appréciation positive sur le deuxième trimestre de 2019.

À propos d'Hikvision

Hikvision est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de produits et solutions de vidéosurveillance. Forte d'une vaste équipe de R&D hautement qualifiée, Hikvision développe toute une gamme de produits et solutions intégrés s'adressant à un large éventail de marchés verticaux. Outre la vidéosurveillance, Hikvision a étendu son champ d'action aux secteurs de la technologie domotique intelligente, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour réaliser sa vision à long terme. Les produits Hikvision constituent également un puissant levier d'intelligence économique à destination d'utilisateurs finaux, à qui ils permettent d'accroître l'efficacité de leurs activités et de s'assurer un plus grand succès commercial. Engagée à garantir le plus haut degré de qualité et de sécurité de ses produits, Hikvision encourage tout partenaire à profiter des nombreuses ressources de cybersécurité que propose Hikvision, y compris le Hikvision Cybersecurity Centre. Pour de plus amples informations, consultez notre site www.hikvision.com.

