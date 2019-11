Hikvision annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2019 : 23,12 % de croissance en glissement annuel

La croissance du chiffre d'affaires a été stable et robuste au cours des trois premiers trimestres 2019, avec une hausse consécutive chaque trimestre.

Hikvision est d'avis que les demandes de sécurité sont en augmentation et qu'il existe davantage d'opportunités de croissance sur les marchés chinois et étrangers. La société s'efforcera en permanence de fournir des produits et services de qualité supérieure à tous les clients et partenaires à travers le monde.

Pour consulter le rapport financier complet du troisième trimestre 2019, veuillez consulter le site suivant ici.

SOURCE Hikvision Digital Technology Co., Ltd.