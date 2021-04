Hikvision apporte des avancées majeures à son logiciel de sécurité intégré "HikCentral Professional".

Hikcentral Professional 2.0 prend désormais en charge une plus large gamme d'applications de sécurité et de type commercial sur une plate-forme, toutes gérées avec une nouvelle interface d'utilisateur dynamique et intuitive.

HANGZHOU, Chine, 2 avril 2021 /PR Newswire/ -- Hikvision a lancé une nouvelle version du logiciel de sécurité "Hikcentral Professional 2.0" ("HCP 2.0"), qui réunit les flux de différents systèmes sur une seule plate-forme. HCP 2.0 peut être configuré pour connecter des dispositifs de sécurité vidéo, des systèmes d'alarme et de contrôle d'accès et bien plus encore, y compris des systèmes tiers via Openapi - pour la gestion centralisée d'une large gamme d'applications de sécurité et de type commercial.

Frank Zhang, Président de l'International Product and Solution Center à Hikvision, a déclaré, « C'est une version importante pour nous et une avancée significative dans notre offre de logiciels de gestion de la sécurité. HikCentral Professional 2.0 va aider nos clients à gérer de manière transparente une variété d'activités sur une seule plate-forme. Nous sommes impatients de voir la plus-value qu'elle va engendrer. »

Neuf applications clés pour des besoins professionnels multiples

HikCentral Professional 2.0 intègre plusieurs systèmes de sécurité et de commerce avec neuf applications clés, ce qui le rend utile pour une large variété de scénarios de sécurité et de commerce courants dans les bâtiments, les usines, les magasins, les appartements, etc.

Entre autres caractéristiques, les caméras vidéo et les alarmes de sécurité sont intégrées à la plate-forme pour fournir des notifications de vue fluide en direct et d'alarme opportune.

De plus, le contrôle d'accès peut être intégré pour accorder une variété de permissions d'accès à travers différentes méthodes telles que la reconnaissance faciale, les cartes d'identité, les empreintes digitales, les codes QR, etc. HCP 2.0 permet également à divers personnels, notamment les responsables des ressources humaines, de définir des règles de présence flexibles, y compris des horaires pour le travail par équipe, tout en fournissant un compte rendu complet. En outre, les gestionnaires de sites peuvent aussi utiliser les applications de gestion des véhicules et de gestion des visiteurs pour optimiser la gestion des entrées ainsi que le stationnement sur le site.

Les utilisateurs peuvent également compter sur HCP 2.0 avec l'analyse et le compte rendu intelligents - une application qui collecte les données et les convertit en rapports et tableaux de bord compréhensibles. Cela inclut l'état du flux, la densité des personnes, et bien plus encore. Pour les équipes de gestion des systèmes, l'application de maintenance du système de HCP 2.0 visualise les notifications d'alarmes et de dispositifs, ainsi que la topologie complète du réseau et des dispositifs pour une action rapide et ciblée lors des événements inhabituels.

Enfin, HCP 2.0 permet aux utilisateurs de déployer des systèmes de signalisation numérique pour afficher des publicités et des annonces. Le logiciel est livré avec huit modèles préinstallés qui permettent aux utilisateurs de présenter le contenu de la meilleure manière possible. Il peut s'agir, par exemple, du nombre de personnes et de l'état de la température dans un scénario de supermarché.

Création de systèmes réellement uniformes avec une sécurité renforcée et une efficacité opérationnelle plus grande

Avec HCP 2.0, les utilisateurs peuvent combiner les applications de manière flexible et créer un système sur mesure qui répond à leurs exigences de sécurité et de type commercial. L'approche uniforme crée non seulement une meilleure prise de conscience de la situation de leur environnement de sécurité, mais aussi réduit les ressources de gestion réelles qui étaient auparavant nécessaires pour différents systèmes.

Par exemple, les utilisateurs peuvent intégrer le service de gestion des visiteurs à celui de la gestion des véhicules afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et quotidienne des bâtiments. Les gestionnaires d'installation peuvent insérer les informations relatives aux visiteurs dans le système HCP 2.0 et - en se connectant à un système ANPR - faire entrer automatiquement les visiteurs autorisés au stationnement sur le site. De même, le système peut prévoir l'accès des visiteurs à certaines zones des locaux d'une organisation.

Une expérience personnalisée de l'utilisateur

HikCentral Professional 2.0 peut être personnalisé pour fournir aux utilisateurs désignés des informations particulières. Le système vient avec trois rôles prédéfinis : « Installation et gestion du système », « Contrôle et gestion de sécurité » et « Gestion de l'assiduité ». Le personnel des ressources humaines peut ainsi personnaliser son flux d'informations pour afficher l'état de présence des employés, par exemple, tandis que le personnel de gestion peut contrôler la sécurité des installations. Il existe également un rôle défini par l'utilisateur qui peut être adapté à des besoins particuliers.

Peut-être encore plus important, Hikcentral Professional 2.0 dispose d'une interface utilisateur améliorée. Les utilisateurs peuvent modifier le panneau de configuration en fonction de leurs préférences visuelles, il suffit juste de glisser et déposer les vidéos clés et périphériques dans le tableau de bord en ajustant leur position et leur apparence.

Interface dynamique et intuitive de l'utilisateur

HCP 2.0 comprend aussi plusieurs tableaux de bord visualisés qui affichent des informations clés sur la sécurité et les activités générées par diverses applications afin de faciliter les processus de prise de décision avec plus de précision et d'efficacité.

En outre, les utilisateurs utilisent des cartes électroniques 3D qui affichent de manière saisissante l'état de surveillance de l'appareil sur différents sites et gèrent de manière interactive les alertes instantanées en cliquant et en visualisant les vidéos en direct et d'autres informations intégrées du système.

Installation et maintenance simples

HikCentral Professional 2.0 est simple à installer et rapide à mettre en place pour de multiples projets d'applications uniques. Les clients qui disposent d'une configuration minimale de CPU Intel i3 et de 8 Go de RAM peuvent démarrer et exécuter la procédure d'installation en un clic qui fait de la configuration de HCP 2.0 une chose très simple. Des assistants de gestion opérationnelle sont affichés de façon évidente pour aider les utilisateurs à configurer les applications importantes. De plus, les tableaux de bord visualisés pour la surveillance du fonctionnement permettent une maintenance informatique plus ciblée et plus efficace.

Pour en savoir plus, cliquez ici .

À propos de Hikvision

Hikvision est un fournisseur de solutions IoT dont la vidéo est la principale spécialité. Entourée d'une grande équipe d'experts R&D hautement qualifiés, Hikvision propose une gamme complète de produits et de solutions pour un large éventail de marchés verticaux. En dehors de l'industrie de la sécurité, Hikvision étend sa portée aux secteurs de la domotique, de l'automatisation industrielle et aux industries électroniques automobiles pour atteindre sa vision à long terme. Les produits Hikvision fournissent aussi aux utilisateurs finaux une intelligence commerciale puissante qui leur permet d'améliorer l'efficacité de leurs opérations et d'optimiser leur succès commercial. Soucieuse d'offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité maximales, Hikvision encourage ses partenaires à profiter de ses nombreuses ressources en cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision. consultez le site www.hikvision.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1478273/News_banner.jpg

SOURCE Hikvision