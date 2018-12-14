Hikvision и Green River совместными усилиями защищают исчезающую популяцию горных гусей

Истоки реки Янцзы и озеро Бэндер в Восточном Китае являются естественным ареалом обитания диких горных гусей. Безлюдный район, расположенный на высоте 4 700 метров над уровнем моря, - поистине райское место для этого дикого вида пернатых. Страдая от браконьеров и желающих полакомиться их яйцами, популяция горных гусей в этом районе некогда сократилась до 1 000 особей. В 2012 году Green River инициировала программу непрерывного мониторинга и охраны горных гусей в природной среде обитания.

Ранее в этом году организация начала использовать видеокамеры Hikvision для наблюдения и защиты птиц. Для обеспечения круглосуточного мониторинга при любой погоде в диких условиях высокогорья были обустроены десятки пунктов наблюдения. Предоставленная компанией Hikvision видеотехнология сводит к минимуму необходимость в обычном ручном управлении и сопутствующее этому негативное влияние человеческой деятельности на среду обитания птиц. Green River использует оборудование Hikvision для потоковой онлайн-трансляции видео в высоком разрешении, тем самым привлекая внимание широкой общественности к необходимости защищать все виды дикой флоры и фауны, включая горных гусей.

6 декабря 2018 года Green River и Hikvision подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах дальнейшего сотрудничества в 2019 году. Hikvision разработает специальные видеокамеры для использования в высокогорных ареалах обитания горных гусей. Компания продолжит оказывать Green River технологическую поддержку в аспектах расширенной обработки изображений, хранения и передачи данных, обеспечивая организации возможность эффективного сбора и анализа информации. Все эти меры направлены на защиту биоразнообразия и экологически устойчивое развитие районов, расположенных у истоков реки Янцзы.

«Инициативы по социальному обеспечению и охране окружающей среды по всему миру сегодня активно используют возможности высоких технологий. В частности, видеотехнологии приносят колоссальную пользу в вопросах защиты дикой природы. А компания Hikvision не только располагает необходимыми инструментами, но и имеет огромное желание помочь, - отметил основатель и президент Green River Ян Синь (Yang Xin). - Подписание меморандума - лишь первый шаг. В будущем мы будем совместными усилиями продвигать научные исследования и природоохранные программы, применяя новые технологии во благо защиты биоразнообразия».

Компания Hikvision наиболее известна как поставщик оборудования для охраны предприятий, жилых зон и частных домов. Однако, как показывает опыт сотрудничества с Green River, разработки Hikvision могут применяться и для защиты дикой природы. Комментируя успешное использование видеотехнологий Hikvision в ряде природоохранных проектов, старший вице-президент компаний Цай Чанъян (Cai Changyang) отметил, что компания рада содействовать важному делу защиты природы на нашей планете.

«За последние несколько лет Hikvision удалось накопить бесценный опыт в вопросах создания технологических «ноу-хау» для охраны окружающей среды с помощью видеосистем. Мы участвовали в программах защиты популяций гигантской панды, сибирского тигра и вот теперь горного гуся. Однако перед нами по-прежнему стоит множество других подобных задач, - подчеркнул г-н Цай. - И мы продолжим разрабатывать новые технологии, расширяя своей вклад в экологически устойчивое развитие мира».

Ознакомьтесь с видеопрезентацией программы защиты популяции горных гусей под названием « Пусть мир увидит надежду на жизнь ».

О компании Hikvision

Hikvision является ведущим мировым поставщиком инновационных продуктов и решений для систем охранного видеонаблюдения. Располагая самым обширным в отрасли проектно-конструкторским потенциалом, Hikvision разрабатывает ключевые технологии для шифрования аудио- и видеоинформации, обработки видеоизображений, хранения соответствующих данных. Компания также создаёт прогрессивные технологии облачных вычислений, больших данных и глубинного обучения. Кроме отрасли систем видеонаблюдения Hikvision осуществляет свою деятельность и в сфере технологий для «умного дома», промышленной автоматизации и автомобильной электроники. Неизменно принося ценность своим клиентам, компания расширяет своё глобальное присутствие посредством 38 региональных дочерних предприятий по всему земному шару. Для получения дополнительной информации посетите www.hikvision.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/796624/Banner.jpg

SOURCE Hikvision Digital Technology