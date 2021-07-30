Hikvision опубликовала финансовую отчетность за первые шесть месяцев 2021 года

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Hikvision Digital Technology

Jul 30, 2021, 12:18 ET

ХАНЧЖОУ (Китай), 30 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Hikvision, крупнейший мировой разработчик и производитель комплексных и интеллектуальных решений для безопасности, опубликовала финансовые результаты за первые шесть месяцев 2021 года. За отчетный период совокупный доход компании составил 33,90 млрд юаней, превысив аналогичный показатель прошлого года на 39,68%. Чистая прибыль акционеров Hikvision за указанный период равняется 6,48 млрд юаней, что на 40,17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Hikvision опубликовала финансовую отчетность за первые шесть месяцев 2021 года
Hikvision опубликовала финансовую отчетность за первые шесть месяцев 2021 года

Ключевые показатели компании Hikvision в первом полугодии 2021 года  


Январь-июнь 2021 года  

Январь-июнь 2020 года  

Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (%)  

Операционная прибыль (в юанях)  

33 902 098 368,10

24 271 159 243,76

39,68%

Чистая прибыль
акционеров
компании (в юанях)  

6 481 424 653,39

4 623 972 830,87

40,17%

Выручка компании Hikvision на зарубежных рынках достигла 9,47 млрд юаней, превысив аналогичный показатель за 2020 год на 25,53%.

В первом полугодии 2021 года компания Hikvision дополнительно увеличила инвестиции в исследования и разработки до 3,88 млрд юаней что составляет 11,44% от общей выручки.

Компания Hikvision продолжает работу по развитию технологических инноваций и оптимизации своей деятельности с целью поддержания устойчивого развития компании, создания дополнительных ценностей для своих клиентов.  

Ознакомиться с полной версией финансового отчета за первое полугодие 2021 года можно на сайте компании Hikvision .

Информация о компании Hikvision  

Hikvision  – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности.   Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеомониторинга и безопасности. Комплексные продуктовые решения  Hikvision  включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранную сигнализацию, программное обеспечение, интеллектуальная аналитика.  Hikvision  продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data  и  Deep Learning . Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1585358/Banner_Finance_6_month_2021.jpg

SOURCE Hikvision Digital Technology

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