Hikvision organise le second AI Cloud Summit à Hangzhou

Ayant pour thème « l'enrichissement des données avec l'IA », le sommet sert de plateforme aux partenaires de l'écosystème AI Cloud pour leur permettre d'échanger des connaissances sur les technologies et les applications de pointe de l'IA et du Big Data. Il se compose d'un forum principal et de quatre sous-forums sur les thèmes de la finance, du commerce, des services publics et de la gouvernance intelligente des villes. Plus de 3 000 participants ont pris part à l'événement, dont des clients de Hikvision, des leaders du secteur, des experts universitaires et des partenaires.

Vision de l'avenir : fusion de l'Internet des objets (IoT) intelligent et des réseaux d'information

L'un des sujets les plus importants abordés lors de la conférence était de savoir comment la plateforme AI Cloud de Hikvision pouvait prendre en charge l'intégration des données de l'IoT et des réseaux d'information afin de favoriser le développement futur de nouvelles applications intelligentes. Parmi les idées discutées, citons le développement d'une architecture informatique associant le Cloud et l'Edge Computing, ainsi qu'une architecture de données permettant l'intégration de données intelligentes de l'IoT et des réseaux d'information.

« Nous sommes convaincus qu'en tant que plateforme de fusion, l'AI Cloud sera en mesure d'aider nos clients à exploiter tout le potentiel de l'Intelligence Artificielle et de l'Internet des objets », a déclaré Yangzhong Hu, PDG de Hikvision, lors de son discours inaugural au forum principal. « L'intelligence omniprésente sera la nouvelle norme de l'ère de l'IA ; les applications intelligentes et les données qu'elles génèrent en seront le moteur. »

Fournir des plateformes entièrement ouvertes pour un développement mutuel

L'AI Cloud de Hikvision a été développé pour résoudre des problèmes concrets sur différents marchés verticaux et créer une valeur continue pour les utilisateurs finaux. Son architecture de pointe est conçue pour permettre la collaboration entre les partenaires dans les domaines de l'Edge Computing, des applications industrielles, des plateformes de services, des systèmes standards, et plus encore. À titre d'exemple, Hikvision a montré comment le lancement de son système d'entraînement des algorithmes d'Intelligence Artificielle avait permis aux partenaires d'entraîner facilement des algorithmes répondant aux besoins spécifiques des applications client et à leur déploiement.

Grâce à une zone d'exposition d'événements numérisée de 6 000 mètres carrés, Hikvision et les partenaires de son écosystème ont également présenté des solutions d'IA polyvalentes, notamment de vente au détail intelligente, de campus intelligent, de services financiers intelligents, de construction intelligente, d'agriculture intelligente, etc. En outre, un système de transport intelligent (ITS) a été présenté, comprenant notamment des autobus intelligents, des réseaux routiers intelligents, des aéroports intelligents et des systèmes ferroviaires intelligents, tous conçus pour renforcer la sécurité des passagers et améliorer l'expérience de voyage.

Applications d'IA pour aider les utilisateurs industriels

Lors des quatre sous-forums organisés le deuxième jour, les utilisateurs finaux de différents marchés ont échangé des idées et partagé des cas d'utilisation liés à leur collaboration avec Hikvision et au déploiement de l'IA. Dans le cadre du forum commercial, des partenaires des secteurs de la vente au détail, de l'énergie, de la gestion immobilière et de la logistique ont étudié comment l'Intelligence Artificielle pouvait améliorer la compréhension des entreprises et transformer leur mode de fonctionnement.

Lors du forum sur la gouvernance intelligente des villes, les autorités en charge de la circulation de différentes régions de Chine ont partagé des applications d'Intelligence Artificielle réussies, notamment la manière dont les solutions de police électronique aident à identifier les infractions routières et à réduire le nombre de bléssés et de victimes de la route. En combinant les informations vidéo avec d'autres systèmes et algorithmes, les données de trafic peuvent être visualisées sur des cartes de la ville pour guider le trafic et améliorer les déplacements urbains.

Lors du forum financier, des banques telles que China Construction Bank et l'Industrial and Commercial Bank of China ont présenté un aperçu de leur transformation numérique avec l'IA en matière de sécurité et de gestion bancaires, montrant que le Big Data alimenté par l'IA était un catalyseur essentiel de ce processus.

Le forum sur les services publics s'est concentré sur la manière dont l'Intelligence Artificielle pouvait aider à l'amélioration de la gestion des services publics. Entre autres sessions, les partenaires de Hikvision ont présenté des applications d'Intelligence Artificielle pour l'enseignement à distance, les salles de classe intelligentes, la sécurité sur les campus et les environnements d'apprentissage améliorés.

Pour plus d'informations sur l'AI Cloud Summit 2019 de Hikvision, rendez-vous sur https://aicloudsummit.hikvision.com/hikvision/index.html.

Pour une vidéo de présentation sur l'AI Cloud Summit 2019 de Hikvision, rendez-vous sur https://www.youtube.com/watch?v=Ln67i2YqEMQ.

À propos de Hikvision

Hikvision est le premier fournisseur mondial de solutions et de produits de vidéosurveillance innovants. Forte d'un des personnels R&D les plus expérimentés du secteur, la société Hikvision fait progresser les technologies fondamentales de l'encodage audio et vidéo, du traitement d'images vidéo et du stockage de données associé, ainsi que les technologies tournées vers l'avenir telles que le cloud computing, le big data et le deep learning. En plus de la vidéosurveillance, Hikvision étend ses activités aux technologies domotiques intelligentes, à l'automatisation industrielle et à l'électronique automobile pour remplir son objectif à long terme. Toujours génératrice de valeur pour ses clients, Hikvision gère 37 succursales régionales réparties dans le monde entier afin que sa présence soit véritablement mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site: www.hikvision.com.

