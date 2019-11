Hikvision prezentuje najnowsze innowacyjne praktyki chmury sztucznej inteligencji na targach CPSE 2019

W tym roku firma Hikvision obchodzi drugą rocznicę utworzenia chmury sztucznej inteligencji. Prezentacja Hikvision na temat łączenia danych przeprowadzona została pod tytułem „Fusing Data for a Smarter World" i była okazją do zaprezentowania platformy chmury sztucznej inteligencji obsługującej integrację internetu rzeczy i danych sieci informacji w celu zasilenia nowych, inteligentnych rozwiązań i usług.

Chmura sztucznej inteligencji Hikvision oparta jest na architekturze rozproszonej łączącej chmurę obliczeniową i obliczenia na obrzeżach. Chmura jest przedłużeniem algorytmów sztucznej inteligencji z chmury do obrzeży w serwerach i rejestratorach wideo na miejscu, a także dalej do węzłów na obrzeżach w kamerach bezpieczeństwa i urządzeniach internetu rzeczy. Trzywarstwowa architektura wspiera realizację celu zapewniania nowej klasy bardziej inteligentnych i szybszych zastosowań na bazie sztucznej inteligencji.

Na targach goście mogli zapoznać się z dużą liczbą zastosowań chmury sztucznej inteligencji w akcji. Aplikacje zostały opracowane w celu wspierania klientów w realizacji transformacji cyfrowej w obszarach takich, jak bezpieczeństwo publiczne, transport, detal, finanse, logistyka, społeczność, ochrona środowiska itp.

Inteligentny system transportu

Opierający się na technologii analityki wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji inteligentny system transportu firmy Hikvision pozwala na identyfikację wykroczeń drogowych w celu zmniejszenia liczby obrażeń i zgonów na drogach. Łącząc informacje z nagrań i innych systemów i algorytmów, dane na temat ruchu mogą być zwizualizowane na mapach miast, co pozwala na lepsze kierowanie ruchem i usprawnienie transportu miejskiego.

Detal inteligentny

Rozwiązania detalu inteligentnego firmy Hikvision są odpowiedzią na wyzwania handlu detalicznego. Rozwiązania te oparte są na przełomowych technologiach, w tym analityki wideo, dużych danych, chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji w celu sprostaniu potrzebom detalistom w świecie fizycznym takim jak centra handlowe, supermarkety i sklepy marek. Zastosowania obejmują zliczanie klientów, analitykę popularności produktów, zdalne patrolowanie sklepów, nadzór nad kasjerami, zarządzanie półkami, kontenery bezzałogowe i nie tylko.

Kamery ze sztuczną inteligencją

Na stanowisku firmy Hikvision goście mogli zapoznać się z praktykami chmury sztucznej inteligencji, a także przyjrzeć się innowacyjnym produktom powiązanym z tymi projektami z bliska.

Kamery wideo ze zintegrowanymi radarami: integracja bardzo precyzyjnych radarów z inteligentnymi kamerami wykorzystującymi głębokie uczenie się umożliwia długodystansową detekcję w dowolnych warunkach pogodowych.

integracja bardzo precyzyjnych radarów z inteligentnymi kamerami wykorzystującymi głębokie uczenie się umożliwia długodystansową detekcję w dowolnych warunkach pogodowych. Wieloobiektywowe zintegrowane kamery: połączenie wielu obiektywów w jednym urządzeniu pozwala na sprostanie wielofunkcyjnym potrzebom użytkowników w jednym scenariuszu.

Ponadto firma Hikvision zaprezentowała produkty inteligentne, w tym kamery Turbo HD 5.0 wyposażone w sztuczną inteligencję, serię Easy IP 4.0 z technologiami AcuSense i ColorVu Hikvision oraz kamery głębokiego uczenia się DeepinView.

Doświadczenie otwartej platformy sztucznej inteligencji Hikvision

Na stanowisku firmy goście mogli także wejść w interakcje z algorytmem otwartej platformy sztucznej inteligencji Hikvision w magazynie i procesie realizacji. Korzystając z interfejsu użytkownika chmury sztucznej inteligencji, goście mogli doświadczyć wyboru różnych modeli algorytmów z magazynu, załadować je do kamery sztucznej inteligencji i przeprowadzić inteligentną identyfikację i analizę w czasie rzeczywistym przedmiotów takich, jak czipsy, gaśnice i nie tylko.

Chmura sztucznej inteligencji Hikvision została opracowana w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów w wielu rynkach wertykalnych i do generacji ciągłej wartości dla użytkowników końcowych. Przełomowa architektura została opracowana w celu umożliwienia współpracy między partnerami w tzw. edge computing, zastosowaniach branżowych, platformach usług i systemach standardowych i nie tylko.

O targach CPSE

Targi CPSE 2019 objęły 9 hali wystawowych, w których znalazło się ponad 6000 stanowisk na obszarze 115 000 metrów kwadratowych. Od 11 lat targi są największym wydarzeniem w międzynarodowej branży bezpieczeństwa. Ponad 1500 producentów z ponad 100 krajów i regionów prezentuje na targach zaawansowane produkty i rozwiązania technologii bezpieczeństwa.

O Hikvision

Firma Hikvision jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i rozwiązań bezpieczeństwa. Charakteryzując się najsilniejszą grupą pracowników w zakresie badań i rozwoju, firma Hikvision rozwija kluczowe technologie na potrzeby szerokiego zakresu rynków wertykalnych. Poza branżą systemów bezpieczeństwa firma Hikvision działa także w branży domowej technologii smart, automatyzacji przemysłowej oraz elektroniki samochodowej w celu realizacji długofalowej wizji. Produkty Hikvision są także źródłem analityki biznesowej dla użytkowników końcowych, co umożliwia wydajniejsze operacje i większe sukcesy komercyjne. Zobowiązując się do zachowania najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów, firma Hikvision zachęca partnerów do wyciągania korzyści z wielu zasobów cyberbezpieczeństwa w jej ofercie, w tym Hikvision Cybersecurity Centre. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.hikvision.com.

