Hikvision publiceert zijn financiële resultaten over 2021 en het eerste kwartaal van 2022

De omzet in het buitenland in 2021 bedroeg RMB 21,99 miljard, met een groei op jaarbasis van 24,23%, goed voor 27% van de totale omzet van het bedrijf.

Hikvision maakte tevens zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2022 bekend en rapporteerde een omzet van 16,52 miljard RMB, wat een groei van 18,11% op jaarbasis impliceert. De nettowinst voor aandeelhouders van het bedrijf bedroeg RMB 2,28 miljard, een groei op jaarbasis van 5,29%.

In de toekomst zal het bedrijf zich blijven concentreren op de innovatie van technologieën, producten en oplossingen om waarde te creëren voor klanten en de samenleving. Hikvision zet zich in om verschillende industrieën van dienst te zijn door middel van zijn geavanceerde technologieën voor machineperceptie, kunstmatige intelligentie en big data, waarmee het bedrijf een toonaangevende positie in de toekomst van AIoT inneemt.

Het volledige jaarverslag over 2021 en het eerste kwartaal van 2022 leest u hier.

