Hikvision publie ses résultats financiers pour l'exercice 2021 et le premier trimestre 2022

Les revenus générés à l'étranger en 2021 se sont élevés à 21,99 milliards de yuans, avec une croissance de 24,23 % sur 12 mois, ce qui représente 27 % des revenus totaux de l'entreprise.

Hikvision a également publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022 et a déclaré des revenus de 16,52 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de 18,11 % sur 12 mois. Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de l'entreprise ont atteint 2,28 milliards de yuans, ce qui représente une croissance annuelle de 5,29 %.

L'entreprise continuera de mettre l'accent sur l'innovation en matière de technologies, de produits et de solutions pour créer de la valeur pour ses clients et la société. Hikvision est déterminée à servir différentes industries grâce à ses technologies de pointe en matière de perception artificielle, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, en demeurant à l'avant-garde de l'intelligence artificielle des objets.

Vous pouvez consulter le rapport annuel complet de 2021 et le rapport du premier trimestre de 2022 ici.

