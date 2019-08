Hikvision publikuje półroczne wyniki finansowe (styczeń - czerwiec 2019 r. )

HANGZHOU, Chiny, 7 sierpnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Hikvision, wiodący na świecie dostawca innowacyjnych produktów i rozwiązań bezpieczeństwa, ogłosiła całkowity przychód operacyjny na poziomie 23,92 miliardów RMB za pierwszą połowę roku 2019, co stanowi wzrost o 14,6% w skali roku. Zyski netto dla udziałowców firmy sięgnęły 4,22 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 1,67% w porównaniu do roku ubiegłego. Firma opublikowała także solidne wyniki finansowe w drugim kwartale roku 2019, notując wzrost o 21,46% w skali roku pod względem przychodu operacyjnego i 14,98% pod względem zysków netto.