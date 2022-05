Hikvision publikuje wyniki finansowe za cały rok 2021 i za I kw. 2022 roku

HANGZHOU, Chiny, 7 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- spółka Hikvision opublikowała wyniki finansowe za cały rok 2021, w którym odnotowała łączny przychód na poziomie 81,42 mld RMB, co oznacza wzrost o 28,21% rok do roku. Zysk netto po stronie akcjonariuszy wyniósł 16,80 mld RMB, co oznacza wzrost o 25,51% rok do roku.

Najważniejsze wyniki finansowe Hikvision za cały rok 2021

2021 2020 Dynamika r-r

(%) Przychody operacyjne (RMB) 81 420 053 539,27 63 503 450 891,78 28,21% Zysk netto po stronie akcjonariuszy spółki (RMB) 16 800 411 032,05 13 385 526 714,15 25,51%