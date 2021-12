Hikvision revela tecnologia de segurança com custo acessível e seis atualizações impressionantes para pequenas empresas

Parker Li, diretor do departamento de planejamento de Marketing da Hikvision, disse: "este pacote de tecnologias úteis está ajudando pequenas empresas em todo o mundo a maximizar sua segurança e reduzir as cargas de trabalho e os custos relacionados. Além disso, elas oferecem aos proprietários das empresas a liberdade de monitorar a segurança das mesmas de qualquer lugar, possibilitando assim que tenham tranquilidade mesmo quando não puderem estar no local."