Hikvision se une a FIRST, el Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad

HANGZHOU, China, 6 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Hikvision, el fabricante de equipos de seguridad líder a nivel mundial, anunció en el día de hoy que su Centro de Respuesta de Seguridad Hikvision (HSRC, por sus siglas en inglés) es ahora miembro del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST, por sus siglas en inglés) un reconocido líder mundial en respuesta a incidentes.

FIRST es una reconocida confederación internacional de equipos de respuesta a incidentes informáticos que coopera en el manejo de incidentes de seguridad informáticos y promueve programas de prevención de incidentes. La membresía completa en FIRST aumentará los actuales esfuerzos de Hikvision para mejorar su respuesta a los incidentes y comunicar las mejoras prácticas, al mismo tiempo que posibilitará que HSRC colabore con más de 400 equipos miembros de FIRST en 90 países. Entre los miembros de FIRST se incluyen compañías tales como CISCO, Intel, IBM y Microsoft.

"Hikvision está orgullosa de sumarse al esfuerzo concertado de seguridad cibernética mundial y contribuir con su conocimiento, habilidades y experiencia a la promoción de un entorno electrónico más seguro en todo el mundo", afirmó el Dr. Wang Bin, director del Laboratorio de Seguridad de la Información en Redes y del Departamento de Seguridad de Redes de Hikvision. "Hikvision está comprometida a mejorar constantemente su eficiencia y desempeño en la respuesta a los incidentes y a ofrecer a los clientes de todo el mundo los productos y servicios más seguros".

En octubre, HSRC participó en el Simposio Regional FIRST Asia Pacífico que se realizó en Shanghái. El Sr. Wan Li, director de HSRC, compartió un estudio de caso relacionado a la Botnet de la Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) en la era posterior al Mirai y llamó a los fabricantes de equipos, comunidades de seguridad, reguladores y otros interesados a colaborar para hacer frente a los nuevos desafíos.

Hikvision se toma muy en serio la seguridad cibernética y cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables en los países en que opera. Con un historial de estricta conformidad regulatoria, los productos de Hikvision cumplen con los estándares de seguridad líderes en la industria, entre los cuales se incluyen los ISO 270001, ISO 9001:2008, CMMI Nivel 5 y AICPA SOC. Asimismo, el módulo de encriptación de IPC y NVR de Hikvision ha obtenido la certificación para el Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS, por sus siglas en inglés) 140-2, un estándar del gobierno de EE. UU. establecido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).

Acerca de Hikvision:

Hikvision es un proveedor líder en inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas (machine learning), robótica y otras tecnologías emergentes y es el mayor fabricante de vídeo vigilancia a nivel mundial. Con una fuerza laboral amplia y muy calificada en I + D, Hikvision fabrica una completa línea de productos y soluciones integrales para una amplia gama de mercados verticales. Más allá de la seguridad, los productos Hikvision proporcionan información importante e inteligencia empresarial a los usuarios finales, las cuales pueden usarse para posibilitar un mayor éxito comercial y operaciones más eficientes. Comprometida con la máxima calidad y seguridad de sus productos, Hikvision alienta a sus socios a aprovechar los numerosos recursos de seguridad cibernética que ofrece la compañía, incluyendo al Hikvision Security Center.

FUENTE Hikvision Digital Technology