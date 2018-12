Hikvision se une a Green River para proteger a la población amenazada de ánsares indios

A principios de este año, Green River comenzó a utilizar las cámaras de seguridad de Hikvision para vigilar y proteger al ánsar indio. Se han fijado docenas de puntos de observación de aves para implementar una solución de supervisión 24 horas al día, los 7 días de la semana, en los páramos de gran altitud. Hikvision ha proporcionado tecnología de vídeo que reduce la necesidad de patrullaje manual convencional, así como el impacto negativo asociado de las actividades humanas en los hábitats de las aves. Green River utiliza el equipo de Hikvision para transmitir vídeo en directo de alta definición a audiencias en línea, lo que aumenta la concienciación sobre la necesidad de proteger todo tipo de vida silvestre, también al ánsar indio.

El 6 de diciembre de 2018, Green River y Hikvision firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para continuar su colaboración en 2019. Hikvision desarrollará cámaras de vídeo personalizadas para que se utilicen en los hábitats del ánsar indio, situados a gran altitud. La compañía seguirá apoyando a Green River con tecnología avanzada de procesamiento de imágenes, almacenamiento y transmisión de datos, para garantizar que la organización pueda recolectar y procesar datos sobre la vida silvestre de una manera efectiva. Todo esto sirve para proteger la biodiversidad y la sostenibilidad en la región del nacimiento del río Yangtsé.

"En todo el mundo, el bienestar público y la protección del medio ambiente se benefician de las aplicaciones de alta tecnología. Concretamente, la tecnología de vídeo ayuda muchísimo en los esfuerzos de protección de la vida salvaje. Y Hikvision tiene las herramientas y la voluntad de ayudar", dijo Yang Xin, fundador y presidente de Green River. "Firmar este memorando de entendimiento es solo el principio. En el futuro, colaboraremos para fomentar la investigación y la conservación, y utilizaremos las nuevas tecnologías para hacer visible la belleza de la biodiversidad".

Hikvision es famosa por ser una empresa proveedora de equipos de seguridad que se utilizan para proteger a empresas, comunidades y familias. Sin embargo, tal y como lo demuestra su colaboración con Green River, los equipos de seguridad de Hikvision también pueden utilizarse para proteger nuestra naturaleza. Tras señalar que la tecnología de vídeo de Hikvision se ha utilizado en varios proyectos de protección del medio ambiente, Cai Changyang, vicepresidente sénior de Hikvision, ha indicado que la empresa está encantada de promover la protección y conservación del medio ambiente.

"En los últimos años, Hikvision ha acumulado una valiosa experiencia, así como conocimientos técnicos, en la protección del medio ambiente mediante la tecnología de vídeo. Hemos participado en programas de protección para pandas, tigres siberianos y ahora ánsares indios. Pero aún queda un largo camino por recorrer", dijo Cai Changyang. "Y en el futuro seguiremos explorando nuevas tecnologías para aportar nuestro granito de arena al desarrollo sostenible del mundo".

Le invitamos a ver el vídeo sobre la protección del ánsar indio titulado "Let the world see more hope of life" (Que el mundo vea más esperanza de vida).

Acerca de Hikvision

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/796624/Banner.jpg

SOURCE Hikvision Digital Technology